Paro de pilotos: harán una última reunión para intentar levantar la medida

4 de octubre de 2019 • 14:46

Representantes de Aerolíneas Argentinas y del gremio de pilotos se reunirán hoy a las 18 en la Secretaría de Trabajo para intentar levantar el paro previsto para este fin de semana. Así lo confirmaron voceros de la empresa. La medida afectaría a 75.000 pasajeros de 650 vuelos.

Después de más de tres horas de negociación, los gremios de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral no lograron ayer un acuerdo salarial con el Gobierno. A pesar del llamado a conciliación obligatoria que dispuso la Secretaría de Trabajo, Pablo Biró, jefe de los pilotos de APLA, ratificó a LA NACION la medida de fuerza.

"La conciliación obligatoria está agotada. La de marzo fue por el mismo conflicto y ya fue acatada. Sería ilegal dictar otra conciliación", dijo el gremialista. Y añadió: "No hubo oferta de mejora salarial y nos están empujando al conflicto porque el Gobierno cree que le da rédito electoral".

En tanto, el presidente Mauricio Macri señaló hoy sobre el tema: "No corresponde poner de rehenes a la gente, no corresponde no entender el momento difícil que estamos viviendo en la Argentina. Todos tenemos que poner el hombro en una empresa que todavía tiene mucho por hacer para lograr ser sustentable".

Durante una charla con LU2 Radio Bahía Blanca, el Presidente agregó que "es un paro político, ellos se han manejado bajo la lógica del kirchnerismo, y es medio inentendible". "Nunca vi un gremio que se oponga a que lleguen otras empresas a tomar más pilotos, azafatas, personal de tierra, mecánicos", expresó.

En ese sentido, dijo que "generalmente los gremios lo que buscan es tener la mayor cantidad de empleados posibles y afiliados posibles, esa es la lógica con que se mueve el mundo, y estos gremios han hecho una batalla en contra desde el primer día".

"Aún con la revolución de los aviones que hemos hecho estamos lejísimo de la cantidad de vuelos por habitantes que tiene Chile", agregó Macri , y comentó que "tenemos que crecer mucho más y la buena noticia es que eso genera miles de puestos de trabajo, como en Ezeiza o en los más de 30 aeropuertos que hemos invertido".