Aerolíneas Argentinas venderá pasajes más baratos a quienes quieran venir desde España e Italia

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Aerolíneas Argentinas anunció que ofrecerá tarifas especiales para viajar a Buenos Aires desde Europa, con el objetivo de impulsar el turismo receptivo hacia la Argentina y fortalecer la conectividad entre el país y los principales mercados emisores.

Hasta el 25 de enero, los pasajeros podrán adquirir pasajes para volar desde Madrid a Buenos Aires desde 1020 euros, y desde Roma desde 1035 euros, tarifa final con equipaje incluido en ambos casos.

Las tarifas permiten viajar entre febrero y junio, una ventana ideal para descubrir Buenos Aires, así como también para recorrer otros destinos del país.

Además, la aerolínea de bandera informó que los pasajeros podrán sumar un tramo adicional dentro de la Argentina por un valor que va de 50 a 100 euros, según el destino, accediendo a una red de 37 destinos nacionales.

Los pasajes se pueden adquirir por los canales habituales Ricardo Pristupluk

“Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar su recorrido a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada a la Argentina y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza del país”, sumaron.

Los pasajes pueden adquirirse a través de la web oficial de Aerolíneas Argentinas, agencias de viajes y los canales habituales de venta.

Según datos del Indec, que publicó la Estadística de Turismo Internacional (ETI), entre enero y noviembre salieron del país 11,19 millones de residentes, mientras que ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas, el más elevado de toda la serie para ese período.

Pasajeros en el aeropuerto internacional de Ezeiza Santiago Filipuzzi

El deterioro se consolidó en noviembre, un mes clave por su impacto en el inicio de la temporada alta. Durante ese mes, las salidas al exterior alcanzaron a 763.789 personas, un 15,3% más que un año atrás, mientras que los ingresos de turistas no residentes sumaron 491.371, con una caída del 2,7%. El déficit mensual fue de 272.418 personas, un 73% mayor al registrado un año atrás.

En términos históricos, el rojo acumulado de 2025 ya superó al observado en 2017, a igual altura del año, y se ubicó muy cerca del peor registro anual completo, correspondiente a 2018. La comparación resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que el dato de este año no incluye aún diciembre (el dato se conocerá el próximo 26 de enero), un mes tradicionalmente deficitario para la balanza turística.

A pesar del déficit externo, el turismo mantiene un peso relevante en la economía real. Si se mide el gasto directo asociado a la actividad, el PBI turístico representa alrededor del 1,7% del producto, con un fuerte efecto multiplicador sobre sectores como transporte, gastronomía, hotelería y servicios culturales. Sin embargo, la Argentina capta apenas el 0,29% de los ingresos mundiales por turismo receptivo, en parte por un bajo gasto promedio por visitante, estimado en US$751 por viaje, por debajo del registrado en otros países de la región.