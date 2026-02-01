LA NACION

Qué son las cadenas miofasciales: los ejercicios que revolucionaron la forma de practicar pilates

Un móvil de LN+ dialogó con la instructora Melani Giommetti, quien sostuvo que “la actividad sirve para fortalecer nuestros músculos de forma consciente y a largo plazo”

El reformer o cama de pilates es una de las herramientas clave en la disciplina
Un móvil de LN+ fue hasta el centro de entrenamiento Toulouse, ubicado en el barrio porteño de Palermo, para dialogar con la instructora de pilates Melani Giommetti, quien reveló qué son las cadenas miofasciales: la serie de ejercicios que revolucionaron esta práctica deportiva que no para de sumar adeptos.

Pilates en LN+
“Acá en nuestro instituto tenemos nuestra propia investigación y promovemos la práctica del pilates a través de las cadenas miofasciales”, manifestó Giommetti. “Esto consiste en ver el cuerpo de forma integral, y no como grupos musculares aislados”.

Sobre la práctica de la disciplina, la instructora explicó: “La cama, que se llama reformer, es una herramienta clave. Porque no solo nos asiste, sino que también nos potencia para que no sea solo un trabajo pasivo”.

Giommetti dialogó con un móvil de LN+
Dos mitos

Como suele darse en diversas disciplinas deportivas, la instructora despejó dos mitos relativos a la práctica de pilates.

No es verdadero eso de que, al trabajar en una cama, no se trabaje tanto. En el pilates se trabaja mucho utilizando pesas y nuestro propio peso", sostuvo Giommetti y agregó: “Otro mito es que sea una práctica solo para mujeres”.

En palabras de la especialista, “cada vez más hombres vienen y practican, porque pilates potencia muchas de otras disciplinas particulares que ellos mismos realizan”.

La práctica de pilates reúne a todos los géneros y franjas etarias
Cómodo y barato

Consultada sobre la vestimenta y el costo de hacer pilates, Giommetti detalló que “lo mejor es siempre practicar con ropa cómoda, preferentemente pantalón corto y descalzos”.

Sobre los valores, apuntó: "Practicar pilates no es costoso: las cuatro clases hoy rondan los $80.000, y vale la pena".

