Patadas, trompadas y videos virales: dos ataques brutales entre alumnos pusieron en alerta a Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Un chico de 14 años internado tras recibir patadas en la cabeza por parte de un compañero de aula, en una disputa por una silla, y otra adolescente de la misma edad golpeada con trompadas y violentos tirones de pelo por una compañera llevaron al extremo el clima de violencia escolar en esta ciudad.

Ambos hechos trascendieron el pasado viernes y adquirieron mayor dimensión a partir de videos registrados por testigos, en ambos casos alumnos que comparten actividad escolar con los agresores y las víctimas.

El primero de los episodios ocurrió en una de las aulas de la Escuela Secundaria N°38, establecimiento público dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires. El menor lesionado debió ser trasladado a una clínica privada, donde permaneció internado hasta este lunes, cuando recibió el alta médica.

Hoy, frente a la sede escolar, se realizó una convocatoria de padres y alumnos que finalizó con la confirmación de la expulsión del menor que atacó a golpes a su compañero. Allí se informó que este hecho se suma a una serie de episodios de violencia protagonizados por ese adolescente, que derivaron en actas por mala conducta durante el horario de clases.

Mar del Plata: le pateó la cabeza a un compañero por una silla

“Mi hijo se está recuperando”, dijo Leopoldo, padre de Nahuel, de 14 años, y cuestionó que los padres del agresor no se acercaron a preguntar por el estado de salud de la víctima. “El colegio lo único que hizo fue poner un comunicado con mentiras”, afirmó ante los medios y aseguró que ni siquiera se había solicitado una ambulancia. “Lo llevé yo, por mis propios medios”, sostuvo.

El menor presentaba escoriaciones en el rostro y quedó internado por precaución, ya que se le practicaron estudios para descartar posibles lesiones internas en la cabeza, la zona donde recibió los golpes más fuertes, con reiteradas patadas cuando ya se encontraba en el piso.

“Mi hijo no se acordaba de las patadas, las vio cuando le mostramos el video”, contó la madre, quien confirmó que Nahuel pudo regresar a su casa y continuar la recuperación con tratamiento ambulatorio.

De acuerdo con lo informado, la agresión se originó por una ubicación dentro del aula: quien atacó pretendía la silla y el lugar que estaba ocupando su compañero, que terminó con varios magullones en la cara producto de los puntapiés.

Las quejas de los padres de la víctima y de otros alumnos apuntaron al desempeño de las autoridades de la escuela. Señalaron que tanto la directora como la vicedirectora se encontraban de licencia cuando ocurrió el episodio de violencia, el pasado viernes.

Así una estudiante de 14 años agredía a otra compañera en Mar del Plata

Ese mismo día se registró otra situación de similar violencia en otro establecimiento educativo. Fue, según se informó, en la puerta de la Escuela Municipal N° 204, a la que asisten ambas adolescentes de 14 años.

Un celular registró con nitidez el ataque y muestra a la agresora avanzar hacia su víctima. Primero intercambian un diálogo de varios segundos y luego se produce una serie de golpes, que incluyó patadas y violentos tirones de pelo, incluso con la fuerza suficiente como para arrastrarla por el piso.

Según se pudo conocer, la propia agresora subió el video a las redes sociales. La grabación comenzó a circular y llegó a las autoridades educativas y a los padres de otros alumnos de la institución.

La adolescente que fue blanco del ataque debió recibir atención médica y quedar bajo control clínico, ya que, de acuerdo con lo informado por familiares, tiene colocada una válvula cerebral.

La autora del ataque se encuentra identificada y se aguardan definiciones de las autoridades del establecimiento respecto de la conducta violenta que tuvo con su compañera.

En ambos casos, según se pudo conocer, los agresores ya habían tenido otros conflictos con quienes luego resultaron víctimas, con antecedentes de golpes, empujones e incluso caídas provocadas de manera intencional.