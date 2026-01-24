Patagonia en alerta: Luego de un mes y medio de incendio forestal, intervienen la intendencia del Parque Los Alerces

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A un mes y medio del comienzo del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió intervenir el área protegida “con el objeto de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos”.

Según explicaron, un Comité de Intervención asumirá transitoriamente las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del parque “conforme la normativa interna vigente, hasta tanto se disponga lo contrario”.

El incendio forestal que se desató en diciembre pasado en el Parque Nacional Los Alerces ya consumió más de 10.000 hectáreas

La decisión se produjo a pocos días de que los miembros de la Cámara de Turismo de Chubut pidieran la inmediata renuncia del intendente del parque nacional, Danilo Hernández Otaño, y de que pobladores de la zona lo denunciaran penalmente.

Desde la APN señalaron que la intervención se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo su jurisdicción y “se vincula con la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas desplegadas frente a dicha situación excepcional” en Los Alerces. El incendio ya consumió más de 10.000 hectáreas.

Tras una reunión de la que participaron el titular de la APN, Sergio Álvarez; el director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (Dlife), Ariel Amthauer, “se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces”.

Danilo Hernández Otaño fue separado de su cargo de administrador del Parque Nacional Los Alerces luego de ser denunciado penalmente por vecinos afectados por los incendios Captura de Video

Agregaron que “ante la existencia de actuaciones judiciales de público conocimiento radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, provincia del Chubut, y sin perjuicio de las competencias propias del Poder Judicial, la APN dispuso extremar los recaudos institucionales y adoptar las medidas que resulten conducentes dentro del ámbito de sus competencias, a los fines de preservar el adecuado funcionamiento del área protegida”.

Denuncia penal

La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó en las últimas horas una denuncia penal contra Hernández Otaño, así como contra la jefa de Guardaparques, María Laura Fenoglio, y el jefe del Departamento ICE, Mario Cárdenas, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negligencia en el manejo del incendio forestal iniciado a principios de diciembre de 2025. La denuncia se sustenta principalmente en la escasa cantidad de combatientes enviados al ataque inicial, luego de la caída de rayos que habría generado el incendio en una zona recóndita del parque Los Alerces.

En ese sentido, desde la APN consideraron que la intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso. La idea, según informaron, es “garantizar una gestión eficaz, coordinada y orientada al cumplimiento de los fines de conservación, protección, manejo sustentable y uso público previstos por la Ley N°22.351”.

Esta semana, en diálogo con LA NACION, Hernández Otaño había explicado: “El incendio se combatió desde el primer día, con personal en tierra y con medios aéreos, que estuvieron siempre disponibles. Está a disposición el informe del primer ataque, preparado por el comando del incendio, conformado por el personal especializado en el manejo del fuego, que asume el mando de estos incidentes, procurando tomar las mejores decisiones, priorizando la vida humana, comenzando por la de los propios brigadistas que envían a la línea de combate”.

Guardias nocturnas contienen los focos espontáneos que se generan en Los Alerces apn

El ahora exintendente del parque nacional sumó que el incendio comenzó en un sector remoto que se mantiene en su estado natural. “El lugar presenta una enorme cantidad de biomasa combustible vegetal muerta, de varias décadas, quizá centenaria. A ese combustible muerto, naturalmente seco, se le suma hoy la interminable y continua masa vegetal de material vivo, verde, de plantas que se encuentran en estrés hídrico por la peor sequía de la zona en los últimos sesenta años. Los combatientes tuvieron que llegar hasta el lugar en lancha, ya que no hay caminos ni sendas. Las lanchas pudieron entrar el primer día y varios días de los que siguieron. Sin embargo, hubo días en los que resultó imposible la navegación por las condiciones de oleaje, por efecto de vientos intensos. Eso es lo que implica combatir un incendio en un lugar inaccesible. Que no haya caminos significa que no es posible ingresar maquinaria vial, ni camiones hidrantes. Esta situación es la que caracteriza a miles de hectáreas del área declarada intangible”, había afirmado Hernández Otaño.

También había relatado que, al desembarcar, los combatientes tuvieron que abrirse paso a machete, cientos de metros, montaña arriba, entre una maraña de cañas en pie, caminando sobre una “cama” inestable, resbalosa y quebradiza de caña muerta y trepando por rocas de fuerte pendiente, solo para poder llegar hasta el fuego. “En el lugar, los arroyos estaban secos, como casi todos los arroyos de la zona, por lo que no fue posible trabajar con motobomba y mangueras para enfriar con agua. Lo único que se podía hacer era abrir la faja de contención con herramientas manuales”, había añadido.

El combate del fuego sigue siendo extremadamente complicado en Los Alerces. apn

También había señalado que, en paralelo con este incendio que se mantiene activo, se detectaron en el parque Los Alerces dos focos con características típicas de incendio intencional, el 23 y 26 de diciembre, “que fueron rápidamente atendidos, controlados y extinguidos”.

Hernández Otaño había cerrado: “No minimizo, de ninguna manera, la gravedad que tiene este incendio. Tengo claro, desde el momento en que asumí la responsabilidad de gestionar la intendencia del Parque Nacional Los Alerces, que me toca ser, al fin y al cabo, la autoridad política con cuya cabeza se pagan las crisis institucionales locales. Es por ello que mi renuncia ha estado a disposición del directorio desde el primer día”.

Por su parte, al solicitar esta semana la renuncia de Hernández Otaño, los responsables de la Cámara de Turismo chubutense consideraron que su desempeño frente al incendio “configura un grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones, evidenciando negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiente conducción operativa y una comunicación institucional inadecuada, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad para toda la región”.

Mientras tanto, las condiciones meteorológicas siguen complicando el escenario para las brigadas de terreno, que deben enfrentar jornadas de calor intenso en las pendientes pronunciadas, con ráfagas de viento de direcciones variables, y bajo el constante riesgo de eventuales desprendimientos de rocas y árboles. En uno de los sectores del incendio, el fuego sigue manteniendo en alerta a los vecinos de Villa Lago Rivadavia y Cholila.