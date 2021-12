“Pensé en Lucio y llamé a la policía”: un vecino de Córdoba ayudó a rescatar a un chico con autismo abandonado por su madre

CÓRDOBA.– Cuando todo el país está conmocionado por el caso de Lucio Dupuy, el menor de 5 años asesinado presuntamente por su madre y su pareja en La Pampa, en esta ciudad la actitud de un vecino impidió que un chico de 8 años abandonado en su casa desde hacía unos diez días sufriera peores consecuencias. El niño tiene autismo, fue encontrado desnudo y deshidratado, en compañía de un perro.

“Pensaba que la familia no estaba más, que se habían mudado, porque hacía días que no los veía. Le pregunté a la mujer que vive atrás y me dijo que había un nene solo, que ella le pasaba comida por una reja hacía unos tres días. Pensé en Lucio, el chico de La Pampa, e inmediatamente llamé a la policía”, contó a LA NACION José Álvarez, el vecino que tiene un kiosco enfrente de la casa, situada en la calle Granadero Tobas, en el barrio Patricio Oeste.

El menor estaba en una vivienda del barrio Patricios Oeste, en la ciudad de Córdoba Gentileza Mariano Nievas

Los agentes llegaron ayer a la tarde y, después de ser autorizados para abrir la puerta, que estaba con llave, se encontraron con un cuadro devastador. El chico estaba desnudo, con el perro, en una habitación sucia y desordenada que él había usado también como baño. Fue trasladado de inmediato al Hospital de Niños, donde permanece internado.

La vivienda está en un pasillo de departamentos; la vecina de atrás un día lo descubrió y le empezó a dar comida y gaseosa; “no quería agua”, relató. Nunca se lo escuchó gritar o llorar. Tiene un hermano de 12 años, que se fue a lo de su abuela materna, quien vive a una cuadra. Todavía nadie se explica por qué la mujer no fue al rescate del menor.

Condiciones inhumanas

“Condiciones inhumanas, eso es lo que vivió –dijo Álvarez–. No se puede permitir eso, es un ángel, una criatura. Yo tengo nietos, no dudé un minuto en llamar cuando supe que estaba ahí”.

Según testimonios recolectados en el barrio, la madre y los chicos alquilaban el departamento hacía unos seis meses. La mujer ya había tenido problemas con una vecina, que le habría reclamado por cómo trataba a los hijos. “Salía, volvía a cualquier hora, pero ahora hacía días que no estaba”, describieron allegados a la casa. Álvarez admitió que no sabía que el niño de 8 años existía: “Nunca lo había visto, sí al más grande”.

El comisario mayor Víctor Rubén Di Stefano explicó que los agentes encontraron al menor “completamente desnudo y con signos de delgadez”. La casa parecía deshabitada, “con falta de higiene y muchos olores. Al parecer, el chico llevaba días abandonado”.

El niño quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) provincial y en el caso ya interviene un juzgado de menores.