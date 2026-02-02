Pinamar: desde cuándo estarán prohibidos los 4x4 y UTV en La Frontera
La Justicia de Dolores ordenó el cese inmediato de las actividades recreativas motorizadas en el sector norte de la costa bonaerense; el municipio anticipó que apelará la resolución para sostener el turismo aventura
- 4 minutos de lectura'
El titular del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, Félix Adrián Ferrán, estableció este lunes la suspensión de toda unidad motorizada en el sector norte de la ciudad de Pinamar. El magistrado hizo lugar a un recurso judicial preventivo frente a los riesgos viales detectados en los médanos costeros.
Desde cuándo estarán prohibidos los 4x4 y UTV en La Frontera
La restricción total para el uso de vehículos con fines recreativos en el área de dunas rige desde este lunes tras la notificación oficial del fallo judicial. Esta resolución interrumpe la circulación de los rodados de tracción integral de manera indefinida.
El texto legal aclara que la prohibición se mantendrá vigente hasta tanto el municipio garantice condiciones de seguridad y control para los usuarios. La medida afecta directamente a la zona denominada La Frontera y el sector conocido como La Olla.
El intendente del distrito, Juan Ibarguren, manifestó su rechazo a la decisión del juez y confirmó que la administración local presentará una apelación. “No estamos de acuerdo con la prohibición de la actividad”, señaló el jefe comunal ante la consulta de LA NACION.
Ibarguren sostuvo que su gestión busca el ordenamiento del espacio público y no la eliminación de una práctica que forma parte de la identidad turística regional. “La gran mayoría disfruta de nuestras playas de manera responsable, el problema son los pocos que no cumplen y generan situaciones de riesgo”, aseguró el mandatario municipal.
Qué vehículos y prácticas alcanza la nueva restricción
El dictamen del juez Ferrán prohíbe las pruebas de destreza y cualquier evento de carácter recreativo que involucre motores. La medida alcanza a las camionetas 4x4, unidades UTV, cuatriciclos y motos de cualquier cilindrada.
La resolución judicial especifica que no se podrán realizar carreras ni las habituales picadas en el frente costero que limita con el Partido de la Costa.
La orden surgió tras una presentación de Pablo Martínez Carignano, ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El demandante denunció la falta de fiscalización estatal en un área donde conviven familias y conductores a altas velocidades.
Según el escrito judicial, la municipalidad omitió su responsabilidad de vigilancia con la excusa de la propiedad privada de los terrenos. Los argumentos técnicos remarcan que la circulación sin límites en las pendientes de arena representa un peligro evitable para la integridad física de las personas.
Cuál es la situación del accidente que motivó el amparo
El detonante principal de esta clausura judicial fue el siniestro vial que protagonizó Bastián Jerez. El niño de ocho años sufrió heridas críticas el mes pasado cuando el vehículo UTV donde viajaba chocó contra una camioneta en la cima de un médano.
Los conductores carecían de visibilidad mutua debido a la topografía del terreno. El menor padeció traumas graves en el cuello, el cráneo y la zona abdominal. El pequeño permanece bajo cuidados intensivos en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.
Las autoridades locales informaron que, previo a este fallo, el Ejecutivo municipal endureció las sanciones para quienes realizan maniobras temerarias. Un decreto reciente fijó multas de 15 millones de pesos y obliga a los responsables de accidentes a costear los gastos de atención médica.
Durante el operativo de control veraniego, los inspectores secuestraron más de 350 rodados y redactaron 400 actas de infracción.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
