Cuatro planes para disfrutar el verano en la Ciudad

Cuando el calor se instala en la Ciudad de Buenos Aires no todos pueden armar sus valijas e irse, es por esto que la agenda cultural porteña se activa con planes al aire libre, música en vivo y espacios que funcionan como verdaderos puntos de encuentro, ideales para atravesar las intensas tardes y noches con amigos, en pareja o familia. Conocé los cuatro planes imperdibles para disfrutar este verano 2026 al máximo:

1. Parador Konex

El Parador Konex vuelve a posicionarse como uno de los planes más elegidos para disfrutar el verano en Buenos Aires. Ubicado en el barrio del Abasto, en el 2026 el festival celebrará sus 20 años, por lo que traerá propuestas inolvidables para todos los gustos.

El inicio del Parador Konex 2026 está previsto para el jueves 15 de enero, con una jornada inaugural encabezada por Santiago Motorizado, Mujer Cebra y Juana Rozas. Con el correr de los días también se sumarán artistas como Kevin Johansen junto a Liniers y The Nada, La Vela Puerca, Estelares, Un muerto más, Raly Barrionuevo y Nonpalidece, entre muchos otros.

Los artistas más esperados del Parador Konex 2026 (Foto: Emi Prensa)

Además de los recitales, el Parador Konex mantendrá sus ciclos clásicos, que año tras año convocan a miles de personas, entre ellos, La Bomba de Tiempo, Cumbia Konex, Furia Fest, Plop, Sonido Konex, Festival Nuevo Día y Flechazo.

2. Art Masters

Desde este 16 de diciembre al 1 de febrero en el predio de La Rural (ubicado en Avenida Santa Fe 4363) podrá volver a disfrutarse de Art Masters, una experiencia inmersiva que permite recorrer el Museo del Prado a través de tecnología de realidad virtual multiusuario (RVM).

La experiencia está guiada por Teo, un personaje virtual que encarna a un guardia del museo en su último día de trabajo. A lo largo del recorrido, invita a explorar rincones ocultos del Prado y a sumergirse en el interior de algunas de las obras más emblemáticas de la historia del arte occidental. Entre ellas se destacan Las Meninas, de Diego Velázquez; El jardín de las delicias, de El Bosco; El Aquelarre, de Francisco de Goya; Venus y Adonis, de Paolo Veronese; y El sentido de la vista, de Rubens y Jan Brueghel.

Art Masters

Días, horarios e ingreso

Martes a jueves: 12:00 a 20:00

Viernes: 12:00 a 21:00

Sábados: 10:00 a 21:00

Domingos: 10:00 a 20:00

Horarios especiales

Lunes 8 de diciembre (feriado): 10:00 a 20:00

Lunes 22 y 29 de diciembre: 12:00 a 20:00

Miércoles 24 y 31 de diciembre: cerrado

Jueves 25 de diciembre y 1 de enero: cerrado

3. Fuerza Bruta

Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con AVEN, su espectáculo sensorial y físico que hace estallar los cinco sentidos. La temporada se extenderá del 22 de enero al 28 de febrero, con funciones de jueves a domingos, en la emblemática Sala SinPiso, ubicada en Julio Argentino Noble 4100.

Fuerza Bruta vuelve con su show a la Ciudad durante todo el verano (Foto: Instagram @fuerzabrutaok)

Luego de conquistar escenarios de Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, la compañía reconocida a nivel internacional vuelve a su casa con una propuesta pensada para vivirse desde adentro. Si bien la función está pensada para poder disfrutarse en familia desde los tres años de edad, todos los menores de 16 años deben ser acompañados por un adulto.

4. Astor, Piazzolla Eterno

Astor, Piazzolla Eterno llega al Teatro Colón con un espectáculo único que celebra la vida, la obra y el legado del gran compositor argentino, a través de una puesta de fuerte impacto visual y excelencia artística. La propuesta se presentará en enero de 2026 en la sala mayor del Colón, ubicada en Cerrito 628, San Nicolás, con las siguientes funciones:

Sábado 24 de enero, a las 20:30 horas

Domingo 25 de enero y domingo 1 de febrero, a las 18 horas

Martes 27, miércoles 28, jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero, a las 21:30 horas

Astor, Piazzolla Eterno pone en escena la vida y obra del maestro del tango junto a bailarines, cantantes e intérpretes de primer nivel (Foto: Buenos Aires Ciudad)

Este espectáculo pone en escena el universo creativo del maestro del tango contemporáneo mediante una cuidada combinación de música en vivo, danza y relato escénico. Bailarines, cantantes e intérpretes de primer nivel dan vida a un recorrido que atraviesa sus composiciones más emblemáticas, acompañado por un octeto de músicos especializados que ejecutan su obra con la precisión y la calidad que distinguen al Teatro Colón.