Polémica en el Nacional de Buenos Aires con dos veteranos de Malvinas

El hecho sucedió el jueves pasado en el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), en el contexto de un acto por el Día de la Independencia. Allí fueron invitados para contar su experiencia como miembros de la Quinta Brigada Área Luis Cervera y Héctor Sánchez, dos exoficiales de la Fuerza Áerea que combatieron en la guerra de Malvinas . Luego de la presentación de un video que duró unos 20 minutos, se abrió un espacio para hacer preguntas y ahí fue donde se generó la polémica.

Según relataron miembros del Centro de Estudiantes del CNBA, en un comunicado, en la exposición un alumno preguntó "acerca de los chicos de 18 años que fueron a Malvinas sin ningún tipo de capacitación o armamento y sobre les 30.0000 compañeros desaparecidos". Según cuentan, los excombatientes replicaron que solo hablarían de la Fuerza Área y que no entrarían en opiniones personales.

"Lamentablemente, en el país siempre se politiza e ideologiza todo. El tema que toque, sea futbol o religión, todo está ideologizado", se lamentó en diálogo con TN Cervera. También explicó que hubo un par de preguntas totalmente fuera de lugar. "Nosotros cada vez que vamos a estas charlas aclaramos que no podemos hablar de todo lo que hizo la Fuerza Áerea: en honor a la verdad y a decir lo que uno conoce, hablamos de lo que hizo la Quinta Brigada Áerea".

Por su parte, Sánchez explicó que los veteranos son conscientes de que cada vez que dan charlas se "exponen mucho" por un tema que trasciende la historia. Y lamentó que "un maleducado no respete un claustro, que es sagrado, donde se tienen que escuchar todas las voces y discutir normalmente, donde no prima la ideología, y no se puede terminar demonizando profesiones".

Otro de los puntos "polémicos" de la presentación, según describe la carta de repudio publicada por el Centro de Estudiantes en su cuenta de Twitter, fue lo que consideraron como una omisión: cualquier referencia a la dictadura militar que gobernaba por ese entonces. "Nos impactó a todos que ellos defendían a la patria con cualquier gobierno, les era indiferente quien estuviera de turno. No es casualidad que en ninguna parte de la charla se mencionó por parte de los oradores que había una dictadura militar", escribieron los alumnos.

Para los estudiantes, "una cosa es defender el reclamo por la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas y otra es hacer oídos sordos a un proceso que se llevó la vida de miles de personas".

El momento más tenso del acto se dio con la participación de un hombre -se dijo que era un padre de un alumno pero esto no se pudo confirmar- que se puso de pie e increpó a los gritos a los veteranos y a las autoridades por "adoctrinar" a los alumnos.

El acto terminó de manera abrupta por la intervención del vicerrector de la tarde, que invitó a los alumnos a comer churros con chocolate caliente y dio por terminada la charla.

Las autoridades del colegio, por su parte, escribieron un comunicado en el que expresaron su solidaridad "con cualquier persona que se hubiera sentido afectada en su sensibilidad por expresiones que en modo alguno reflejan el criterio oficial de esta institución".

"El desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares en todos los niveles del establecimiento, se realiza en el contexto del más absoluto pluralismo de ideas y el pensamiento crítico en todas las disciplinas y áreas. Es condición indispensable que por su carácter de colegio preuniversitario regido por principios centenarios consagrados a partir de la Reforma Universitaria, toda actividad académica se desenvuelva en el ámbito colegial en un marco de la más abierta libertad de expresión y abordaje crítico no dogmático, en el que tengan cabida todas las ideas con amplitud de criterio. De allí que los opiniones vertidas por personas individuales no reflejan la posición institucional del Colegio ni de su conducción".

Mientras tanto,el lunes, un grupo de madres y padres del colegio presentó en la mesa de entradas del CNBA una nota en la que manifestó el repudio al acto. Según indicaron, lleva 352 firmas.