Polémica en Palermo por una huerta urbana en una plaza apadrinada por una parrilla

Una polémica en torno al uso del espacio público se desató en los últimos días en el barrio porteño de Palermo, luego de que un grupo de vecinos se quejara por el acuerdo firmado entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Pablo Rivero, dueño de la parrilla Don Julio, para que montara y mantuviera una huerta urbana en la plaza “Luna de Enfrente”.

La pequeña plazoleta está situada en la esquina de Gurruchaga y Soler, a una cuadra del restaurante de Rivero. Según anunció el gobierno porteño, desde marzo, la Comuna 14 va a inaugurar la Huerta Urbana “Luna de Enfrente”, en donde se producirán frutas y verduras todos los días durante todo el año, según el calendario biodinámico, destinadas exclusivamente a los vecinos e instituciones del barrio.

“La Huerta tendrá más de 30 especies de plantas que crecerán en 30 metros cuadrados de bancales de madera gracias al cultivo biointensivo y contará con un sistema de riego automático y un sector para compostaje orgánico. De esta manera se incorporarán más de 55 metros cuadrados de superficie verde en la plaza”, explicaron las autoridades locales a través de un comunicado.

Luego detallaron que se trata de un “convenio de padrinazgo por el plazo de cinco años”. El mismo establece que la firma Chico SRL, se hará cargo de la obra de ejecución de la Huerta Urbana como así también de la gestión de su mantenimiento durante los 365 días del año durante la vigencia del convenio.

Ante el avance de las obras, un grupo de vecinos comenzó una campaña a través de redes sociales para pedir que la obra no se concrete y denunciaron una “privatización del espacio público”.

Consultado por este medio, Rivero se mostró sorprendió y aseguró que los que están detrás del reclamo no son vecinos de la zona. “La huerta no será para producir para mi negocio, sino que será para donar a vecinos y ONGs, esa es una de las primeras mentiras”, comenzó a enumerar.

“Se nota que no conocen la plaza porque denuncian que se enrejó. La Plaza está con rejas hace varios años. Tampoco es cierto que no se haya consultado. Hubo audiencia en la comuna y tanto oficialistas como opositores estuvieron de acuerdo porque es una forma de recuperar una plaza que casi no se usó para recreación porque a una cuadra tienen la Plaza Armenia que es de una hectárea”, agregó el dueño de la parrilla.

Según Rivero, con la huerta urbana se van a ganar metros de espacios verdes, ya que, en la actualidad, el espacio era una plaza seca. Además, recordó que la inversión para la instalación de los canteros, el mantenimiento de los mismos y la cosecha correrá por cuenta suya. “Nosotros no vamos a ganar un peso acá, solo queremos que el barrio esté un poco más lindo”, cerró.

En tanto, desde la ciudad agregaron que la plaza seguirá siendo de acceso público de lunes a lunes de 10 a 18 y contará con jardineros que se encargarán de cuidar los cultivos, sin utilizar agroquímicos ni fertilizantes químicos tóxicos.

Antes / después. pic.twitter.com/HrK1yEmhvo — Plaza Luna de Enfrente. Vecinos de Palermo (@VecinosPalermo) February 25, 2021

“Los vecinos podrán acercarse a colaborar y participar activamente del cuidado de la huerta y tendrán un espacio para dejar sus desechos orgánicos en las composteras para que luego sean utilizados como abono natural. Además, se brindarán talleres y capacitaciones en prácticas de agricultura con el fin de mejorar los hábitos de nutrición saludables, cuidar el ambiente y contribuir al consumo de alimentos con métodos sostenibles”, agregaron a través de un comunicado.

Consultados sobre si ya había otros convenios firmados en otras comunas, dijeron que éste es el primero. “El espacio pretende dar un puntapié inicial en la práctica de huertas en el espacio público luego de que la Legislatura Porteña aprobará en el mes de diciembre la Ley de Agricultura Urbana que tiene como objetivo la promoción y difusión de prácticas de agricultura en la Ciudad”, indicaron.