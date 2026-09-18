Por qué conviene colocar una cuchara de madera sobre la olla al cocinar

Si alguna vez dejaste una olla al fuego mientras hacías otras cosas y notaste que el agua comenzaba a subir hasta derramarse, probablemente hayas recurrido a bajar la llama, retirar la tapa o soplar las burbujas.

Sin embargo, existe otro recurso que puede ayudar a controlar este problema.

¿Por qué se derraman algunos líquidos al hervir?

El chef Heinz Wuth, especializado en Gastronomía Científica, explica en su canal de YouTube “Ciencia y Cocina” por qué algunas preparaciones pueden terminar desbordándose.

Según el experto, esto ocurre especialmente en preparaciones con una alta cantidad de almidones o proteínas. Estos componentes se disuelven en el agua, atrapan el vapor y favorecen la formación de espuma.

Cuando la espuma aumenta, puede provocar que el líquido salga repentinamente de la olla. Esto sucede con frecuencia al calentar leche o cocinar fideos, pastas y nopales.

Mujer cocina con verduras

¿Qué pasa al colocar una cuchara de madera sobre la olla?

Según Wuth, colocar una cuchara de madera sobre la olla puede ayudar a evitar que la espuma se derrame. Esto se debe a que la madera es un material poroso que desestabiliza las burbujas, las rompe y facilita la condensación del vapor.

Para aplicar este truco, la cuchara debe cubrir el diámetro de la olla. Sin embargo, el chef advierte que su efectividad depende de factores como el tipo de preparación y la potencia del fuego. Si la temperatura es demasiado alta, la espuma puede superar la barrera que forma la cuchara y continuar subiendo hasta derramarse.

Otros trucos para evitar que una olla se desborde

Si no se cuenta con una cuchara de madera, otra alternativa es agregar un cubo de hielo. El descenso repentino de temperatura controla momentáneamente la ebullición. Sin embargo, este efecto es temporal y la preparación puede volver a desbordarse después de unos minutos.

Como otra opción, Heinz Wuth recomienda utilizar una pequeña cantidad de aceite, directamente sobre la preparación o alrededor de las paredes de la olla. El aceite no se mezcla con el agua y también puede desestabilizar las burbujas y controlar la formación de espuma, incluso al cocinar a fuego alto.

Por último, el chef aconseja vigilar la preparación de manera constante y revolver cuando la espuma comienza a subir. Este movimiento rompe la tensión superficial de las burbujas y disminuye su crecimiento.