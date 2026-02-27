¿Por qué hay cada vez más tormentas severas en la Argentina?

Es una razón bastante lógica: cuanto más energía haya en el aire, mayor es la posibilidad de que se transforme en rayos, vientos intensos y lluvias torrenciales. Tiene sentido, entonces, que el calentamiento global de la atmósfera promueva tormentas como las que cayeron en varias partes del país en las últimas semanas.

Los desastres que hace poco afectaron a Buenos Aires, Mendoza, Salta y La Pampa podrían verse influenciados por el cambio climático. Y aunque científicamente no hay una atribución directa de estas tormentas al proceso global, sí se han modelado tendencias en la región. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) explicó que existen principios físicos generales que favorecen el desarrollo de tormentas extremas.

“Necesitás condiciones para el ascenso, en especial que haya más aire cálido y húmedo, y condiciones para que este aire suba. Este es el combustible para una tormenta severa”, describió Carolina Vera, coordinadora de desarrollo de proyectos para el Centro Regional del Clima para América del Sur y exvicepresidenta del Grupo I del IPCC.

Vera sumó a su línea de razonamiento que el aire caliente tiende a ascender desde la superficie hacia la atmósfera. Cuanto más cálida está, más aire puede elevarse y con mayor rapidez. Esto forma nubes gigantes y extremadamente altas. En ciencia las llaman cumulonimbus: nubes en las que grandes volúmenes de aire húmedo suben y bajan constantemente.

Tipos de nube por forma; la cumulonimbus es la más grande de todas Gobierno Australia

“El cambio climático lo que hace es calentar la atmósfera. Esto hace que el aire húmedo entre más rápido y caiga más agua. Esto ya está pasando”, añadió Vera.

Según ella, ya hay registros en el mundo de una mayor frecuencia de tormentas severas, incluso en lugares donde llueve menos. “Porque hay sitios donde la precipitación anual cayó; sin embargo, cuando llueve, llueve con intensidad”, señaló. En zonas húmedas como el Litoral y la Pampa Húmeda, la cantidad de agua puede escalar a un volumen tal que resulta difícil que no haya inundaciones.

A esto se suma que, en muchos casos, el calor es tan intenso que las gotas no llegan al suelo: se evaporan antes. El resultado son tormentas con poca lluvia y muchos rayos. “En la Patagonia esta es una fuente de incendios. Por ejemplo, el del parque nacional Los Alerces se hizo por un rayo que cayó el 28 de noviembre del año pasado”, destacó.

La fricción constante dentro de las cumulonimbus genera electricidad estática que luego se descarga en forma de rayos. Cuando el suelo está seco, como ocurre en el norte patagónico, alcanza una chispa y viento para desencadenar el caos.

El incendio forestal que comenzó a finales de noviembre en el Parque Nacional Los Alerces mantuvo en alerta a la población de Villa Lago Rivadavia a 12 km de la ciudad de Cholila Marcelo Martinez

¿Proviene de la actividad humana?

Dos puntos que son consenso entre la mayoría de los científicos y gobiernos: primero, que la temperatura global está aumentando; segundo, que ese incremento corresponde al aumento en la concentración de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero.

Según la NASA, hoy hay 427 partes por millón de CO₂ en la atmósfera y, para enero de 2025, la temperatura había aumentado 1,19 °C respecto de la era preindustrial, según registró el monitor meteorológico europeo Copernicus. Esta comparación es clave, porque los científicos atribuyen el incremento de estos gases a la actividad humana, especialmente en los últimos 150 años.

Y aunque 1,19 °C parezca poco, es la temperatura media más alta registrada por la humanidad. Además, el aumento no había sido tan veloz, al menos en los últimos 2000 años. Como consecuencia, se modifican los climas en todo el mundo. Según los expertos, la tendencia continúa en ascenso.

En este contexto, el Acuerdo de París propuso limitar el calentamiento mediante políticas que transformen la forma en que producimos energía y reduzcan al máximo el uso de combustibles fósiles, principales responsables del aumento de los gases de efecto invernadero.

Hace más calor

Enero pasado fue catalogado como el más caluroso desde que hay registros, y el año anterior también rompió el récord histórico. Según la NASA, en diciembre de 2025 la temperatura media global fue 1,19 °C superior a la de la era preindustrial.

Muchas personas, al discutir sobre cambio climático, señalan que en Buenos Aires no se sintió tanto calor como en otros momentos o que en el pasado hubo picos más altos que los registrados durante la última ola. Aquí hay un dato clave.

Cuando se habla de aumento de la temperatura global, no se alude a un pico ni al promedio de un día o de un lugar específico. Se trata de un promedio que integra las mediciones de todo el planeta. Así se calcula la media mensual y anual global, tanto en el hemisferio norte —donde ahora es invierno— como en el sur —donde transcurre el verano—.

Puede que no lo percibamos en la experiencia cotidiana, pero los centros meteorológicos del mundo, junto con mediciones en sitios remotos, montañas y océanos, muestran que la temperatura ha subido y continúa en aumento. En las últimas décadas, además, lo ha hecho a un ritmo inusualmente acelerado, incluso en comparación con otras eras geológicas.

Los científicos también analizaron anillos de árboles, núcleos de hielo glacial, sedimentos lacustres y corales para reconstruir el clima del pasado, aun sin datos instrumentales. Esto permite comparar el presente con lo ocurrido hace miles o millones de años.

“Nosotros sabemos que la temperatura que hay hoy no existió durante 100.000 años”, aseguró Leandro Díaz, meteorólogo del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (UBA-Conicet). Estos métodos son utilizados por los servicios meteorológicos de todo el mundo, lo que permite contrastar datos a escala global.

“En nuestros estudios, contamos con varias evidencias. Primero, observamos los eventos de calor actuales y los comparamos con períodos en los que el calentamiento global tenía menos influencia. Pero no solo nos basamos en observaciones, sino que también utilizamos modelos similares a los empleados en los pronósticos meteorológicos. De esta manera, podemos ejecutar simulaciones con los niveles actuales de gases de efecto invernadero y luego eliminarlos del modelo para hacer comparaciones”, explica en diálogo con LA NACION la doctora Friederike Otto, investigadora especializada en cambio climático del Imperial College London y directora de World Weather Attribution.

Los efectos ya son palpables, incluso en la Argentina. Para Otto, el país vive la influencia del cambio climático. Es una de las expertas más reconocidas en este campo y señaló que los impactos más graves son la sequía, las olas de calor y las inundaciones.

Punto de evacuación en el cruce de vías durante las inundaciones en el Barrio San Cayetano, Campana Nicolás Suárez

“Hemos trabajado con científicos argentinos para elaborar varios informes sobre este tema. Se ha determinado que las olas de calor del año pasado y del anterior tienen un 60% más de probabilidad de ocurrir debido al cambio climático”, afirmó. “De todas, el mayor impacto es el de las sequías, también por los efectos que genera en la agricultura”, añadió.

La información recopilada por cinco de las estaciones meteorológicas más respetadas muestra que entre 1880 y 2020 las temperaturas aumentaron y que, desde la década de 1980, el crecimiento se aceleró. Esto coincide con el incremento de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

¿Por qué estos gases calientan?

Según explica la NASA en su sitio web, el efecto invernadero es vital para la vida. Aunque hoy tenga mala prensa, sin gases como el dióxido de carbono, la temperatura de la Tierra sería 33 grados más baja. Estos gases atrapan parte del calor solar e impiden que escape de inmediato. “Es como si el calor tuviera un techo que lo hace rebotar. Por eso, nuestro planeta tiene una amplitud térmica mucho más chica”, precisó Díaz.

El problema surge cuando su concentración crece de manera desmedida: el calor se intensifica y se alteran dinámicas climáticas como la cantidad de lluvia, la frecuencia de tormentas e incluso las corrientes marinas.

Según la Agencia Ambiental Europea, desde la década de 1980 la concentración de estos gases se disparó. Durante 800.000 años, el CO₂ atmosférico no superó las 300 partes por millón (ppm). Sin embargo, desde la Revolución Industrial alcanzó su nivel actual, con 427 ppm en 2022.

Una fábrica de procesado de carbón emite humo y vapor

¿Y qué tiene que ver esto con la industrialización?

El vínculo que plantean los meteorólogos entre el aumento de la temperatura, la concentración de gases de efecto invernadero y la industrialización está relacionado con la matriz energética. El gas, el petróleo y el carbón contienen carbono y, al quemarse, emiten dióxido de carbono.

El uso masivo de combustibles fósiles incrementa estas emisiones, aunque también existen otras fuentes que alteran el ciclo del carbono, como la deforestación. “Todas las plantas captan dióxido de carbono y lo transforman en un sólido. Cuantas menos haya, más CO₂ habrá en la atmósfera”, concluyó Díaz.