Por qué hay humo y olor a quemado en la Ciudad de Buenos Aires

Quienes salgan a la calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán sentir cierto olor a quemado, y al alzar la vista, advertir la presencia de humo en el horizonte. El fenómeno se extiende también al noreste de la provincia y al sur de Entre Ríos. De acuerdo a la explicación brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se debe a los focos de incendio en el Delta del Paraná.

Distintos usuarios en las redes sociales manifestaron su inquietud por la humareda con la que se encontraron esta mañana al salir de sus casas, acompañada por un intenso aroma. “Me está asfixiando este olor a quemado en toda la ciudad, no sé si me estoy volviendo loca”, escribió una porteña en Twitter, mientras que otro, como muchos internautas, sumó: “Por favor, el olor a quemado que hay y el humo que no se ve nada”. Entre las quejas aparecieron vecinos de Villa Crespo, Parque Chacabuco, San Telmo, Puerto Madero, Caballito y Flores, entre otros barrios.

Los usuarios expresaron su preocupación en Twitter

Una vecina de Villa Crespo compartió una imagen de la humareda

Caballito y Parque Chacabuco, entre los barrios donde se sintió el olor a quemado

Según determinó el SMN, la explicación está en los fuegos activos en el Delta del Paraná, debido a la quema de pastizales. Se espera que en el transcurso de la tarde el cambio de dirección del viento atenúe la presencia del humo, que no tendrá mayores consecuencias.

El tuit del Servicio Meteorológico Nacional sobre el humo en la ciudad Twitter: @SMN_Argentina

Los incendios en el Delta son un problema ambiental y social: el año pasado, la situación en ciudades como Rosario combinó altos niveles de humo sobre la ciudad con quema de hectáreas y de especies en los humedales, por lo que se llegó a hablar de ecocidio.

LA NACION