El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un proceso de contracción por el encarecimiento del gasoil, que registró una suba del 25% desde la segunda quincena de marzo.

Esto redundó en una reducción del 20% en la frecuencia del servicio de transporte público este martes 7 de abril, lo que repercutió en malestar e incomodidad para los pasajeros de colectivos que quisieron viajar desde temprano.

Los pasajeros sufrieron las consecuencias de la reducción de frecuencias en el servicio de colectivos silvana colombo

¿Por qué hay menos colectivos circulando?

Actualmente, las empresas pagan el litro a más de $2100, un valor que dista de los $1744 contemplados en las planillas oficiales de las Secretarías de Transporte de Nación, Ciudad y Provincia. Esta brecha financiera desestabiliza al sector, donde el combustible representa el 20% de la estructura de costos.

La situación se agrava por una caída sostenida en el uso del servicio. El transporte público perdió un 12% de sus pasajeros en el último año, lo que equivale a 1,1 millón de usuarios menos por día. El desplome resulta más profundo en el largo plazo: el caudal de pasajeros actuales representa apenas dos tercios de los niveles registrados hace 10 años.

Diversos factores explican esta tendencia, como la falta de recuperación en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio, sumado al deterioro de las frecuencias y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios ante el aumento del boleto.

Como consecuencia, el parque automotor se redujo en 3000 unidades durante los últimos cuatro años, al pasar de 18.500 a 15.500 colectivos. La menor disponibilidad de recursos presiona a las compañías, quienes ven cómo el peso del subsidio estatal disminuyó del 91% en diciembre de 2023 al 63% actual. Esta asfixia económica obliga a las empresas a recortar servicios. Algunas líneas ya redujeron sus frecuencias en un 20% para intentar compensar el desfasaje financiero derivado del costo del combustible.

La reducción de frecuencia intenta compensar el aumento de los combustibles Ricardo Pristupluk

Cómo se reajusta la tarifa mensual según la jurisdicción

La complejidad aumenta debido a los criterios dispares de las jurisdicciones en materia tarifaria. Mientras la Ciudad ajusta sus valores mensuales según la inflación más dos puntos, la provincia de Buenos Aires sigue una lógica similar pero con aumentos extraordinarios que elevan el costo del pasaje a $871,30 en el tramo mínimo.

Por su parte, la Nación mantiene una política errática para moderar el impacto inflacionario, lo que deja a las empresas en una posición vulnerable. Las pequeñas compañías sufren este escenario con mayor severidad que los grandes grupos, dado que carecen de acceso a créditos para financiar la compra del gasoil, que hoy se abona al contado.

El mercado de combustibles también muestra anomalías. El precio mayorista superó entre un 8% y un 10% al valor en estaciones de servicio, una relación que históricamente favorecía a las empresas. Este fenómeno ocurre mientras el mercado local intenta sostener el valor del barril ante la diferencia con el precio internacional.

Si el sector no observa una reactivación en la demanda de los trabajadores ni una estabilización en los costos operativos, la oferta de transporte público corre el riesgo de sufrir nuevas reducciones en el corto plazo para evitar un colapso operativo definitivo en todo el conurbano y la capital.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA