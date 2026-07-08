Todo lo que hay que saber de la Fiesta Nacional de los Mellizos de este feriado del 9 de julio: cómo es y qué se celebra

En el calendario de fiestas populares argentinas existen celebraciones dedicadas a la gastronomía, la producción regional o las tradiciones gauchas. Sin embargo, pocas resultan tan curiosas como la Fiesta Nacional de los Mellizos, un evento que cada año convierte a la ciudad de Famaillá, en Tucumán, en el punto de encuentro de hermanos idénticos y fraternos llegados desde distintos rincones del país.

La celebración nació como una propuesta para destacar un rasgo muy particular de la comunidad local y, con el paso de los años, logró transformarse en un atractivo turístico que reúne a cientos de familias. La jornada combina concursos, espectáculos musicales, actividades recreativas y propuestas gastronómicas en un ambiente pensado para todas las edades.

Además de coincidir con los festejos por el Día de la Independencia, el encuentro busca celebrar los vínculos familiares y promover uno de los eventos más característicos del calendario turístico tucumano.

Miles de personas asisten en cada edición (Foto @municipalidadfamailla)

Cuándo y dónde se realiza

La 18ª Fiesta Nacional de los Mellizos se llevará a cabo el 9 de julio en el Parque Temático Histórico de Famaillá, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. La jornada comenzará por la tarde y contará con entrada libre y gratuita para todos los visitantes.

El parque, conocido por sus réplicas de edificios históricos argentinos como el Cabildo y la Casa Histórica de Tucumán, será nuevamente el escenario elegido para recibir a mellizos, gemelos, trillizos e incluso cuatrillizos que llegan especialmente para participar del encuentro.

Qué actividades habrá durante la fiesta

El momento más esperado de la jornada será la presentación de los hermanos participantes del concurso, quienes podrán inscribirse para competir en distintas categorías que premian a los mellizos más parecidos, los mejor caracterizados, los más simpáticos o quienes presenten un talento artístico compartido.

A lo largo del día también habrá espectáculos musicales, presentaciones de artistas locales, humoristas, ballets folklóricos y actividades recreativas para toda la familia. Como sucede en la mayoría de las fiestas populares tucumanas, la gastronomía ocupará un lugar destacado, con puestos donde podrán degustarse empanadas, comidas regionales y productos típicos elaborados por emprendedores locales.

La propuesta se completa con una feria de artesanos y emprendedores, donde los visitantes podrán recorrer distintos stands con productos regionales, artesanías y recuerdos de la ciudad.

La fiesta ya se volvió una tradición de la ciudad

Por qué Famaillá es la sede de esta celebración

Famaillá es conocida en todo el país por ser la Capital Nacional de la Empanada, pero desde hace casi dos décadas también ganó reconocimiento por albergar esta original fiesta dedicada a los mellizos.

La ciudad aprovechó esta particularidad para crear un evento que hoy forma parte de su identidad turística y que cada año convoca a visitantes de diferentes provincias. La coincidencia con el feriado del 9 de Julio convierte además a la celebración en una excelente oportunidad para conocer otros atractivos del municipio, como el Parque Temático Histórico y su circuito de réplicas de monumentos nacionales.

Habrá shows y muchas actividades para todo la familia (Foto: @municipalidadfamailla)

Una de las fiestas más originales del país

La Fiesta Nacional de los Mellizos demuestra que las celebraciones populares también pueden surgir de historias curiosas y convertirse en verdaderos atractivos turísticos. La combinación de concursos, espectáculos, gastronomía y actividades para toda la familia hace que miles de personas elijan acercarse a Famaillá cada 9 de julio para vivir una experiencia diferente.

Más allá de la singularidad del evento, la fiesta representa una oportunidad para celebrar los lazos familiares, disfrutar de las tradiciones tucumanas y descubrir una ciudad que cada año sorprende con propuestas tan originales como entrañables.