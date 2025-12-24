Por qué Jesús tuvo éxito y otros mesías de su época se quedaron en el camino

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, que se festeja en varios países del mundo. Si bien posee orígenes religiosos, es una fecha en la que muchas personas aprovechan para reunirse más allá de la fe para intercambiar regalos, compartir una cena y buenos deseos.

¿Qué se celebra en la Navidad?

En tanto, los fieles del catolicismo consideran esta fecha como una oportunidad para la reflexión y celebración de los valores cristianos al recordar el nacimiento de Jesús de Nazaret, la figura central de esta jornada. Su historia es inspiradora y considerada como la llegada del Mesías por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, existen otras religiones, registros históricos y estudios teológicos que por mucho tiempo otorgaron este título a otros referentes espirituales.

Jesús, el Mesías

Durante la juventud de Jesús de Nazaret, Judea se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, lo que imponía fuertes tributos y cierto sometimiento del pueblo. Esta situación generó la necesidad en las personas de encontrar refugio en la vida espiritual, como manera de solucionar sus pesares y transitar la vida con esperanza. La tradición judía sostenía con expectativa el arribo de un Mesías que devolvería al pueblo su grandeza. Muchos luchaban por alcanzar este título, puesto que se autoproclamaban como los elegidos o salvadores.

Las claves para entender la trascendencia de Jesús de Nazaret por lo cual el cristianismo lo considera el Mesías Pixabay

Al contrario, Jesús arribó al mundo con un mensaje universal, capaz de llegar a todas las personas con simpleza y paz. Mientras otros líderes proponían la restauración del pueblo judío, él compartió su deseo de lograr un nuevo Reino abierto a todos los que quisieran recibir la gracia de Dios.

Otro de los aspectos que contribuyó su éxito y consolidación como el Mesías fue el acompañamiento escrito de sus vivencias a través de los evangelios, lo que permitió que su historia y enseñanzas trascendieran las fronteras de Judea.

Figuras como Pablo de Tarso resultaron esenciales para la expansión del cristianismo en el mundo. Este apóstol promovió la incorporación de creyentes no judíos sin solicitarles el cumplimiento de los ritos tradicionales, lo que dio como el resultado el surgimiento de nuevas comunidades cristianas en diferentes regiones.

Otros mesías de su época se quedaron en el camino

Estas son algunas de las figuras más destacadas de la espiritualidad que no lograron alcanzar un nivel de reconocimiento de Jesús, que aún en la actualidad es relevante.

Juan el Bautista

Según los evangelios, Juan el Bautista era familiar de Jesús y fue quien lo bautizó ACI Prensa

Se trata de una figura importante durante el período previo a la aparición pública de Jesús, a quien se recuerda por sus profecías y deseos de compartir la fe. Su predicación logró reunir a multitudes a partir de la consigna del llamado al arrepentimiento y a la conversión, en un clima conflictivo y difícil en el plano social y político. A pesar de ser un referente esencial, Juan no se consideraba a sí mismo como Mesías. Asumió un rol preliminar, en el cual señaló la llegada de Jesús como quien debía continuar su legado.

El Egipcio

Otros de los líderes considerados como profetas esenciales de la historia fue El Egipcio. Registros antiguos lo mencionan como un agitador que reunió seguidores y generó expectativas mesiánicas, pero cuyo movimiento no pudo consolidarse a largo plazo. Su mensaje carecía de universalidad ni concordancia en el tiempo, por lo que imposibilitó su transmisión y, por lo tanto, la adhesión de nuevos seguidores.

Apolonio de Tiana

A Apolonio de Tiana se lo conoce como el “Jesús pagano” (De: La orden de los Inspirati), 1659. GETTY IMAGES

Muchos lo nombran como el “Jesús pagano”, puesto que fue un hombre venerado por su excepcionalidad y reflexiones hacia el año 3 a.C. Diferentes escritos le atribuyen milagros y sanaciones extraordinarias. Las dudas en cuanto a su fecha exacta de nacimiento condujo a varios a pensar que su origen era divino. A pesar de contar con muchas similitudes con Jesús, su historia no condujo a una tradición duradera ni el acompañamiento de varios fieles en su culto.