Por qué las mujeres están probando antialérgicos para los síntomas menstruales y de la perimenopausia

NUEVA YORK.- En los días previos a su menstruación, la niebla mental, la fatiga y la depresión hacían que Lauren Herrod sintiera que tareas tan sencillas como preparar la comida para su hija pequeña o ir al gimnasio eran imposibles, “como intentar vivir y moverse a través del cemento”, dijo. El mes pasado, su médico le diagnosticó trastorno disfórico premenstrual, o TDPM, una forma a menudo debilitante del síndrome premenstrual.

Pero el primer día de una reciente fase lútea, se sintió lúcida y llena de energía como nunca antes. Fue “como si alguien hubiera pulsado un botón”, dijo emocionada en un video que publicó en TikTok.

¿Qué había cambiado? Había tomado dos medicamentos de venta libre: Allegra y Pepcid AC.

Herrod, de 31 años, es una de las muchas personas que afirman en las redes sociales que tomar dos antihistamínicos —a menudo Pepcid AC junto con Allegra o Zyrtec— alivió los síntomas asociados a trastornos de salud como el TDPM, la perimenopausia y la menopausia. Algunas de estas mujeres, incluida Herrod, dicen que tuvieron dificultades para conseguir que los médicos se tomen en serio sus síntomas. “Las personas que prueban la combinación de Allegra y Pepcid no lo hacen para perder siete kilos”, dijo Tracy Shevell, ginecóloga obstetra de Nueva York que publicó en internet sobre esta tendencia. “Su calidad de vida se ve gravemente afectada”.

Los expertos advirtieron del peligro de tomar antihistamínicos a largo plazo sin la opinión de un médico. Pero reconocieron que el alivio que sienten algunas personas con estos medicamentos es real.

¿Qué son los antihistamínicos?

Los antihistamínicos son fármacos que suelen utilizarse para aliviar las reacciones alérgicas leves que se producen cuando las células inmunitarias liberan una sustancia química inflamatoria llamada histamina. Los más comunes, como Allegra, Zyrtec y Claritin, se conocen como antihistamínicos H1 porque se dirigen a los receptores de histamina H1 que se encuentran en las células de todo el cuerpo.

Pepcid AC es un antihistamínico H2. Utilizado principalmente para tratar problemas digestivos, contiene famotidina, la cual bloquea los receptores de histamina en el estómago e impide temporalmente la producción de más ácido estomacal.

La histamina está estrechamente relacionada con las hormonas sexuales femeninas

¿Por qué pueden ayudar estos fármacos?

La histamina está estrechamente relacionada con las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno, dijo Melinda Ring, médica clínica que dirige el Centro Osher de Salud Integral de la Universidad Northwestern. Los mastocitos —células inmunitarias que desencadenan las reacciones alérgicas— tienen receptores para los estrógenos. Cuando el estrógeno se une a esas células, puede hacer que liberen sustancias químicas inflamatorias como la histamina.

La liberación de histamina puede, a su vez, estimular a los ovarios para que produzcan más estrógeno. “Es un bucle”, dijo.

En la perimenopausia, el estrógeno oscila de forma radical, dijo Ring. Al mismo tiempo, desciende la progesterona, una hormona que actúa como calmante de la histamina. “La teoría que impulsa esta tendencia es que estos picos impredecibles de estrógeno podrían desencadenar esto”, dijo.

La histamina provoca inflamación, que puede empeorar el dolor y los cólicos, dijo Taz Bhatia, médica clínica que trata problemas de salud de la mujer, entre otras cuestiones, en su consultorio de Atlanta.

Para algunas personas, tomar antihistamínicos puede aliviar temporalmente los síntomas, dijo Bhatia.

La histamina también puede causar niebla mental, un síntoma clave del TDPM y la menopausia, dijo Bhatia. Es posible que reducir los niveles de histamina en todo el organismo pueda proporcionar cierto alivio.

Estos fármacos pueden ayudar temporalmente, pero no pueden tratar las causas profundas de los síntomas de una persona, que pueden incluir niveles hormonales fluctuantes, crecimiento excesivo de levaduras o incluso alergias, dijeron los expertos.

¿Qué muestra la investigación?

No existen ensayos clínicos sobre el uso de antihistamínicos para ninguna de estas afecciones. Aunque hay motivos para creer que los fármacos pueden ser beneficiosos, los expertos afirman que también es posible que las personas que informan de una mejoría de sus síntomas estén experimentando un efecto placebo. (Esto se ha mostrado en estudios sobre algunos problemas relacionados con la histamina).

Se demostró clínicamente que otros tratamientos ayudan con estas afecciones. En ensayos controlados aleatorizados, las personas que tomaron fármacos antidepresivos conocidos como ISRS, bien a diario, en las dos semanas anteriores a la menstruación o al inicio de los síntomas, vieron reducidos los síntomas del TDPM. Y se demostró que la terapia hormonal mejora los síntomas de la perimenopausia y la menopausia, como los calores y la niebla mental.

Algunas personas en las redes sociales también hablan de suplementos como la quercetina, que actúa como antihistamínico natural, y la vitamina C, que demostró tener propiedades antiinflamatorias. Pero ninguno de ellos se probó clínicamente en relación con estas afecciones.

Los expertos advirtieron del peligro de tomar antihistamínicos a largo plazo sin la opinión de un médico Shutterstock

¿Es seguro?

“Los antihistamínicos en sí mismos no son malos”, dijo Bhatia. Pero utilizarlos a largo plazo conlleva riesgos.

El uso excesivo de antihistamínicos H1 puede resecar la boca y las fosas nasales, dijo Bhatia, lo que aumenta de forma potencial el riesgo de infecciones sinusales. “Secas la mucosidad en lugar de dejar que drene de forma natural”, dijo. Investigaciones recientes descubrieron que el uso frecuente de algunos antihistamínicos H1, sobre todo el Benadryl, aumenta el riesgo de demencia, dijo Shevell.

Los antihistamínicos H2 reducen la producción de ácido estomacal, que el cuerpo necesita para absorber nutrientes esenciales como la vitamina B12, el hierro, el zinc y el calcio de los alimentos. Las mujeres ya pueden tener dificultades para obtener una cantidad suficiente de esos nutrientes a medida que envejecen, porque los niveles de ácido en el estómago disminuyen, dijo Ring.

Bhatia dijo que toda persona preocupada por sus síntomas debería hablar con su médico.

Pero, añadió, también es importante confiar en tu propia evaluación de cómo te sientes. “Solo tú te conoces”, dijo.