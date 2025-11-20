Por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre y cuándo es feriado

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en Argentina, una fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento clave en la defensa de la independencia nacional. Este año, el feriado se trasladó al lunes 24 de noviembre, con el fin de promover el turismo interno y ofrecer un fin de semana largo.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa. En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas.

Día de la Soberanía Nacional

La Confederación Argentina defendía su derecho a regular la navegación por sus ríos. Lucio Norberto Mansilla fue designado por Rosas como comandante de las fuerzas porteñas. Su misión fue organizar la resistencia ante las invasiones extranjeras en el contexto de la Guerra Grande.

Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre, estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

El desarrollo de la Batalla de la Vuelta de Obligado

La flota anglo-francesa contaba con 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, sumando 418 cañones y 880 soldados, mientras que las fuerzas argentinas disponían solo de seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de escaso calibre, por lo tanto, el enfrentamiento era desigual.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado

Felipe Pigna describe la defensa de Rosas como precaria e ingeniosa: “Tres enormes cadenas atravesaban el imponente Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barquitos, diez de ellos cargados de explosivos”. Agrega que “detrás de todo el dispositivo, esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo una goleta nacional”. El objetivo era demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones.

La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

Cada 20 de noviembre se celebra en la Argentina, el Día de la Soberanía Nacional

El significado de la victoria argentina

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes. Las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

En 1974, el historiador José María Rosa propuso conmemorar la Batalla de la Vuelta de Obligado como un símbolo de la soberanía argentina. El Congreso de la Nación aprobó esta idea. La entonces presidente María Estela Martínez de Perón la promulgó. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner convirtió esta fecha en feriado nacional.

Feriado trasladable

El feriado del 20 se traslada al 24 de noviembre Gemini

La ley 27.399, conocida como De establecimiento de feriados y fines de semana largos, establece que el Día de la Soberanía se celebre el 20 de noviembre, pero también permite su traslado. Este año, al caer jueves 20 de noviembre, el feriado se traslada al lunes 24 de noviembre. Esto genera un fin de semana largo. Además, el Gobierno determinó que el viernes 21 sea día no laborable, lo que extiende el período de descanso a cuatro días para muchos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.