Día de la Soberanía Nacional Argentina: por qué se celebra hoy

Este 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que se celebra para recordar la batalla de la Vuelta de Obligado.

Este año, el feriado que le corresponde se corrió al lunes 24 de noviembre. Aunque la ley 27.399, también llamada De establecimiento de feriados y fines de semana largos, prevé que el Día de la Soberanía se realice en el 20 de noviembre, también fija que es un feriado trasladable. Por lo tanto, en caso de caer jueves como ocurre en 2025, se dispone su traslado al lunes siguiente para formar un fin de semana largo. A su vez, el Gobierno estableció que el viernes 21 es un día no laborable, lo que configura un período extendido de descanso de cuatro días para muchas personas.

Hay un fin de semana largo de cuatro días para impulsar el turismo interno Mauro V. Rizzi

De esta forma, historia y asueto no coincidirán este año, pero la ocasión está servida para saber por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre, y qué pasó en la batalla de la Vuelta de Obligado.

¿Por qué se celebra hoy el Día de la Soberanía Nacional?

El Día de la Soberanía conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, cuando se resistió una invasión anglo-francesa. Hacia 1845, tanto Francia como Inglaterra desconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Además, estaban interesados en navegar con libertad por el Río de la Plata y sus afluentes, con fines comerciales y para establecer vínculos con provincias opositoras a la figura del Restaurador, como era el caso de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Por su parte, la Confederación Argentina se encontraba ante la necesidad de hacer valer su derecho de reglamentar la navegación por sus ríos. En el marco de la Guerra Grande, Lucio Norberto Mansilla ―padre del escritor Lucio Víctor Mansilla― fue nombrado por Rosas comandante de las fuerzas porteñas y tuvo la responsabilidad de organizar la resistencia ante las invasiones extranjeras.

Juan Manuel de Rosas lideró la batalla de la Vuelta de Obligado

En ese entonces, se sabía que los buques ingleses y franceses estaban comenzando a navegar por las aguas del Río Paraná. En la mañana del 20 de noviembre, los mismos se encontraron con las fuerzas argentinas en el recodo de este río conocido como la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

El enfrentamiento fue sumamente desigual. La flota anglo-francesa contaba con 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, con 418 cañones y 880 soldados. La argentina tenía tan solo seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de escaso calibre.

Según explica Felipe Pigna en su sitio oficial, frente a este escenario, la defensa que dispuso Rosas fue tan precaria como ingeniosa. “Tres enormes cadenas atravesaban el imponente Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barquitos, diez de ellos cargados de explosivos”. El historiador agrega que “detrás de todo el dispositivo, esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo una goleta nacional”. De esa manera, se buscaba demorar al contrincante, además de dañar sus embarcaciones.

La lucha duró varias horas y finalmente la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y continuaron viaje hacia el norte. Las pérdidas fueron considerables: se contabilizaron más de 400 muertos y otros tantos de heridos para las fuerzas nacionales. Para ingleses y franceses, la cantidad de fallecidos fue de alrededor de 40, y la de heridos, aproximadamente 150.

La batalla de la Vuelta de Obligado fue un acto de independencia y soberanía. Fuente: Wikipedia

A pesar de esto, el resultado fue una victoria estratégica de la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes, y hacia 1850 las relaciones entre los tres países ya estaban normalizadas.

Más de 100 años más tarde, en 1974, el historiador José María Rosa propuso conmemorar la batalla de la Vuelta de Obligado como un acontecimiento emblemático en materia de soberanía argentina. Esta idea fue aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por la presidente María Estela Martínez de Perón en el mismo año. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner convirtió esta fecha en feriado nacional.