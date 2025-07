–¿Por qué tu hijo menor de 13 años no debería tener TikTok?

Cómo acompañar y ser parte de la vida digital de los hijos, sin generar un monitoreo excesivo ni tampoco desentenderte por desconocimiento parece ser el dilema de los padres de adolescentes, algo que quedó muy claramente plasmado en la serie británica Adolescencia. La preocupación atraviesa no solo a las familias, a las escuelas, a los gobiernos, sino también a los creadores de las plataformas y redes sociales en las que los chicos pasan varias horas al día, que ahora ponen el foco en la importancia de que los adultos se involucren en la vida digital de los hijos, que conozcan las herramientas de protección, y que entre otras cosas, no los dejen mentir sobre su edad al registrarse en las plataformas.

Por ejemplo, desde TikTok lanzaron una guía junto con las organizaciones Grooming Argentina y Chicos.net e impulsan una campaña de alfabetización digital para padres. En el último año, explica Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas para Hispanoamérica de TikTok, distribuyeron unas 100.000 copias, en 15 provincias, en talleres en colegios.

Entre otras cuestiones recomiendan que los padres se registren en la plataforma y se empoderen de las herramientas de uso seguro, tales como limitar las horas en pantalla, que conozcan quiénes se pueden contactar con sus hijos o interactuar. Además, de configurar el algoritmo para que no le ofrezca cierto tipo de contenido. Rodríguez, además recuerda que los menores de 13 años no deberían tener cuenta en la plataforma y piden a los padres que no los ayuden a tener una.

“En cada núcleo familiar hay que decidir cuál es la conversación correcta. Esta es una guía muy sencilla para los adultos, desde el paso uno, cómo instalar la aplicación, cuáles son los conceptos básicos y las herramientas de TikTok, hasta cómo generar esa confianza que no sea bajo una lógica de control”, explica Rodríguez.

18/10/2023 Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos.

-¿Cuántos padres usan herramientas de control parental? Por ejemplo, la edad de registro de los chicos es importante. ¿Pero se cumple?

-No siempre. Nosotros revisamos constantemente la plataforma para identificar cuentas por sospecha de ser menores de 13 años. En nuestros reportes de transparencia, informamos cuántas cuentas eliminamos cada trimestre y el segundo motivo por el cual eliminamos más cuentas es por sospecha de ser menores de 13 años. Lo que queremos decirles a los padres es que existen muchas herramientas para que sus hijos hagan un uso seguro y que queremos que las usen. Es un trabajo de estar picando piedra, de repetir que las herramientas ahí están pero es importante que los adultos las conozcan, y que puedan hablar de esto con sus hijos adolescentes.

-¿Los padres no conocen que existe ese requisito de edad?

-Cuando damos los talleres, uno de los mensajes que damos es que TikTok es una plataforma de 13 años en adelante. Y es uno de los mensajes que de verdad hay que llevar a los adultos. Decirles, es importante que si tenés un hijo o hija menor de 13 años, no le ayudes a abrir una cuenta de TikTok, no le permitas tener una cuenta y que estés vigilante, sobre todo apoyando este tipo de conversaciones en casa. Como así también es importante que si eres adulto sepas que si tu hija o hijo tiene entre 13 y 15 años, su cuenta va a ser privada por sistema. Siempre y cuando no haya mentido en su edad. Es la forma de evitar que quede expuesto a contenido adulto.

-¿Esto es una recomendación, o es automático por configuración?

-Las cuentas de usuarios de entre 13 y 15 años, son privadas por default y eso es algo que no pueden cambiar. Entre 15 y 17, también pero es algo que ellos sí pueden modificar. Que sea privada significa que no pueden enviar ni recibir mensajes a otros usuarios, otras personas no pueden descargar sus vídeos y compartirlos a través de otras aplicaciones, entre otras cuestiones. Pero si ellos mienten en su edad, ahí estas herramientas no sirven. Los padres en conversación con sus hijos pueden establecer límites a los comentarios: definir quién puede interactuar con el contenido que sube. Esto no es nuevo, pero pocos padres lo saben. También puedes definir quién puede seguir o quién no la cuenta, incluso filtrar qué tipo de contenido no debería ver tu hijo, a través de palabras clave.

-¿Los padres pueden decirle al algoritmo que filtre contenidos que no quieren que sus hijos vean?

-Totalmente. Por ejemplo, si una chica o un chico lucha con trastornos alimentarios, probablemente no quieras que vea cuentas que hablen de comida, o de cultura fit, u otros que te hayan recomendado los especialistas. Eso se puede configurar. Además, con base en nuestras propias normas, el algoritmo no le recomienda a los usuarios más jóvenes contenido que tiene que ver por ejemplo con dietas extremas o con consejos de alimentación. Por eso, insisto, es importante no mentir en la edad de registro.

-Ustedes están haciendo un llamado a los padres a involucrarse en la vida digital de sus hijos en una edad difícil… ¿Cómo hacer ese control parental sin que sea un monitoreo excesivo ni tampoco un correrse completamente?

-Los padres seguramente están escuchando a sus hijos hablar de tendencias en TikTok, pero no saben ni qué significa eso. Entonces la primera recomendación es bajarse la aplicación y conocerla, porque si no, no puedes participar de ese tipo de conversaciones. Y ese diálogo, según los expertos, debe ser basado en la confianza y no en el control. Porque finalmente lo que estás pidiendo a tu hija o hijo es tener una participación activa en su navegación. Hay varios estudios que hicimos que señalan que los adolescentes sí están queriendo tener un adulto con el cual conversar sobre su experiencia on line. Si no generas esa confianza, cuando tu hija o hijo tenga un problema, que lo puede tener, no va a sentir que puede mostrarte el video.

-Los desafíos en Tik Tok preocupan mucho a los padres. Algunos pueden ser muy riesgosos, ¿cómo actúan ustedes?

-Los desafíos peligrosos están explícitamente prohibidos en TikTok. En caso de que haya cualquier contenido de ese tipo, lo eliminamos de inmediato. Hace tres años hicimos un estudio muy amplio con 10.000 adolescentes y adultos en 10 países, incluida la Argentina, sobre desafíos en línea. Lo que surgió es que los adolescentes sí son capaces de identificar cuándo un reto es peligroso, pero también les gustaría tener más acompañamiento adulto para definirlo. Y otro dato que advirtieron los especialistas: los adolescentes van a hacer desafíos. Ya los hacían incluso antes de que hubiera internet. La recomendación es desviar la atención hacia otro tipo de desafíos positivos, como baila conmigo, canta conmigo o hasta otros como vamos a limpiar el parque. Tenemos una guía específica de desafíos con cuatro pasos. Detente, piensa, decide, actúa.

-¿Pero cómo actúan proactivamente ustedes para detectar estos desafíos que se hayan filtrado entre los controles?

-Tenemos un equipo de seguridad y confianza, que son 40.000 personas a nivel global, dedicadas a políticas y a moderación de contenido. Es decir, los que revisan los videos y dan de baja videos. El primer filtro es el algoritmo. Si identifica un reto peligroso, por ejemplo, alguien manejando de manera temeraria, no se sube. Si el algoritmo no puede tomar una decisión, pasa a moderación humana.

-Pero aún así, algunos que se filtran…

-Publicamos regularmente los registros de contenido y cuentas eliminadas. En el último trimestre de 2024, eliminamos a nivel global un poco más de 150 millones de videos. Son muchos, pero es solo el 0,7% del total de videos que se subieron a TikTok en ese período. Y más importante aún, en el 98% los eliminamos de manera proactiva. Es decir, que los identificamos sin necesidad de que los reportara la comunidad. En más del 90% los eliminamos en las primeras 24 horas. Y en un porcentaje superior al 80% con cero vistas. En Argentina, en ese mismo trimestre, eliminamos casi 700.000 videos por violación general de nuestras normas de la comunidad. Es el mismo porcentaje que a nivel global.

-Es decir que en la Argentina se suben unos 100 millones de videos por trimestre…

-En la plataforma se crean 100 videos por segundo a nivel global. Los retos peligrosos son un mínimo si es que hay comparado con todo este uso positivo que los jóvenes están haciendo de TikTok, claramente BookTok es un fenómeno creciente (gente recomendando libros).

-Hay un tema que a los padres nos preocupa de una plataforma como TikTok y es la fragmentación del pensamiento que genera. ¿Cómo abordan eso?

-¿A qué te refieres?

-Que al saltar de un contenido a otro en pocos segundos, el pensamiento es cada vez más breve, fragmentado…

-Tenemos herramientas para eso. Hace poco lanzamos el modo sincronización familiar, que permite conectar la cuenta de un adulto con la cuenta de un adolescente. Allí, se pueden definir tiempos de desconexión de TikTok. Por ejemplo, pueden definir que entre semana la hora máxima de utilización sea hasta las 20. Con este modo, además, acceden a los cambios y configuraciones de sus hijos. A los menores de 15 años, a las 22 les aparece una pantalla completa que dice ya es hora de descansar. Además, por sistema, tienen un tiempo máximo de una hora diaria. Cumplido el tiempo, les pide un código para seguir navegando que solo se puede poner mediante el modo sincronización familiar. Insisto, respetar la edad de registro es el primer paso para protegerlos.

-¿Es decir que un adolescente sub 15 no debería pasar más de una hora diaria en TikTok?

-Es algo que debe consensuar la familia. A partir de que se cumple esa hora, que no es continua, sino que va sumando el tiempo a lo largo del día, el adulto va a definir cuántos minutos u horas más va a tener de navegación. Puede ser cero.

–¿Por qué tu hijo menor de 13 años no debería tener TikTok?

−Lo de los 13 años es una medida de industria a través de unas discusiones que se tuvieron, sobre todo en Estados Unidos con organizaciones especializadas. Y de ahí viene la definición de los 13 años. No es exclusivo nuestro.

–¿Qué pasa cuando sí tiene una cuenta porque puso una fecha falsa?

−Si tu hijo miente en la edad de registro, básicamente lo que va a ocurrir es que va quedar por fuera de todas las medidas de protección. Por nuestra parte, hacemos revisiones constantes de la plataforma. Cuando te registras, si pones que eres de menor de 13, no te deja seguir. Si lograste continuar, es con alguna edad falsa. Nosotros revisamos constantemente la plataforma para identificar cuentas por sospecha de ser menores de 13 años. Son las segundas más eliminadas.

-¿Y qué pasa con esta cuestión aspiracional, de una generación que asocia el éxito a tener muchos seguidores en redes? Muchos quieren ser tiktokers…

-TikTok no es una red social sino una plataforma de entretenimiento. El algoritmo no premia el número de seguidores, premia el contenido auténtico, original, el contenido que les gusta a otras personas. Creo que eso es prioritario. Para tener éxito en TikTok hay que ser auténtico.

-¿Qué ocurre cuando lo que me muestra el algoritmo ya no refleja mis intereses?

-Es algo que pasa. Nosotros incorporamos una opción de resetear el feed, cuando ves que ya no está tan acorde a lo que vos consumís. Podés resertear y empezar de cero. Desde tu perfil, en configuración, te da la opción de empezar de cero. Yo todavía no me he atrevido, pero sí. Es algo que se puede hacer.