Postergan el debate sobre la Ley de Tierras; Milei participará del acto por el aniversario del atentado a la AMIA

El oficialismo tuvo que postergar el debate sobre la Ley de Tierras en el Senado . Fue por la resistencia a votar el capítulo que habilita la venta de tierras a personas y capitales extranjeros, y la ausencia de aliados clave. La propuesta es resistida por el kirchnerismo, la izquierda y algunos sectores de la sociedad como la Iglesia católica. Patricia Bullrich fue quien anunció el pedido de cuarto intermedio para el 6 de agosto ante la complejidad de conseguir los votos necesarios.

Fue por la resistencia a votar el capítulo que habilita la venta de tierras a personas y capitales extranjeros, y la ausencia de aliados clave. La propuesta es resistida por el kirchnerismo, la izquierda y algunos sectores de la sociedad como la Iglesia católica. Patricia Bullrich fue quien anunció el pedido de cuarto intermedio para el 6 de agosto ante la complejidad de conseguir los votos necesarios. Casi tres de cada diez deudores no pudieron pagar sus préstamos, según un estudio privado . Cerca de 5,8 millones de personas que tomaron algún tipo de préstamo cayeron en incumplimiento. Se trata del 28% de los poco más de 20 millones que accedieron a algún tipo de financiamiento, que incluye a quienes solo utilizaron su tarjeta de crédito (aun por montos mínimos) en entidades financieras u otro tipo. Hace apenas dos años, la irregularidad alcanzaba a 2,4 millones de personas.

Cerca de 5,8 millones de personas que tomaron algún tipo de préstamo cayeron en incumplimiento. Se trata del 28% de los poco más de 20 millones que accedieron a algún tipo de financiamiento, que incluye a quienes solo utilizaron su tarjeta de crédito (aun por montos mínimos) en entidades financieras u otro tipo. Hace apenas dos años, la irregularidad alcanzaba a 2,4 millones de personas. Milei participará del acto en conmemoración por el 32º aniversario del atentado a la AMIA . El acto central será esta mañana desde las 9:53 en Pasteur 633, frente a la sede reconstruida de la institución, cuando se escuche la sirena que recuerda el minuto exacto del atentado ocurrido hace 32 años y que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. “Hoy no podemos perder la memoria” es el lema de este año; la causa judicial sigue sin condenados.

El acto central será esta mañana desde las 9:53 en Pasteur 633, frente a la sede reconstruida de la institución, cuando se escuche la sirena que recuerda el minuto exacto del atentado ocurrido hace 32 años y que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. “Hoy no podemos perder la memoria” es el lema de este año; la causa judicial sigue sin condenados. Comenzó la construcción del estadio más grande del mundo . Se trata del Gran Estadio Hassan II, ubicado en la ciudad marroquí de Casablanca, diseñado para albergar a 115.000 espectadores sentados, lo que lo convertirá en el campo de juego más grande del mundo. Estará finalizado en 2028. El proyecto busca quedarse con la sede del partido final del Mundial 2030.

Se trata del Gran Estadio Hassan II, ubicado en la ciudad marroquí de Casablanca, diseñado para albergar a 115.000 espectadores sentados, lo que lo convertirá en el campo de juego más grande del mundo. Estará finalizado en 2028. El proyecto busca quedarse con la sede del partido final del Mundial 2030. Todo listo para el Gran Premio de Bélgica. Se trata de la décima fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad comienza con la primera práctica libre programada para las 8:30, luego la segunda al mediodía. Mañana a las 7:30 será el tercer ensayo y a las 11 la clasificación para la carrera, que se correrá el domingo a las 10.

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