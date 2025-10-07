Premio Nobel de Física: tres científicos fueron reconocidos por sus estudios sobre mecánica cuántica macroscópica

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2025 al científico británico John Clarke, al francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”. Los trabajos de investigación se realizaron en un chip.

Los flamantes ganadores realizaron experimentos con un circuito eléctrico en el que demostraron tanto el efecto túnel mecanocuántico como los niveles de energía cuantizados en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano, de acuerdo a la información oficial relevada por la Academia Sueca.

“La mecánica cuántica permite que una partícula atraviese una barrera mediante un proceso llamado tunelización. En cuanto intervienen grandes cantidades de partículas, los efectos de la mecánica cuántica suelen volverse insignificantes. Los experimentos de los galardonados demostraron que las propiedades de la mecánica cuántica pueden concretarse a escala macroscópica”, se explicó sobre el motivo por el cual estos tres científicos fueron reconocidos.

Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis realizaron una serie de experimentos en la Universidad de California, Berkeley. Construyeron un circuito eléctrico con dos superconductores, componentes capaces de conducir la corriente sin resistencia eléctrica. Los separaron con una fina capa de material que no conducía corriente alguna. En este trabajo, demostraron que podían controlar e investigar un fenómeno en el que todas las partículas cargadas del superconductor se comportan al unísono, como si fueran una sola partícula que llena todo el circuito.

Los anuncios del resto de las categorías continuarán con el premio de Química para este miércoles y el de Literatura el jueves. El Nobel de la Paz, uno de los más esperados, se anunciará el viernes y el de Economía el 13 de octubre.

La ceremonia formal de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó los premios. El galardón incluye una dotación de 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares) que se reparte entre los ganadores.

Los premios se crearon por testamento de Alfred Nobel, que consiguió una fortuna con la invención de la dinamita. La Física fue la primera categoría mencionada en el testamento de Nobel, probablemente como reflejo de la prominencia de este campo en su época. Hoy, el Premio Nobel de Física sigue considerándose el más prestigioso de la disciplina.

Entre los anteriores ganadores del Nobel de Física figuran algunas de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia, como Albert Einstein, Pierre y Marie Curie, Max Planck y Niels Bohr, pionero de la teoría cuántica. El año pasado ganaron el premio el científico estadounidense John Hopfield y el británico-canadiense Geoffrey Hinton por en el aprendizaje automático, que impulsaron el auge de la inteligencia artificial, un desarrollo sobre el que ambos han expresado también su preocupación.

Este lunes, Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica, una de las formas en que el cuerpo ayuda a mantener el sistema inmunológico en equilibrio y evita que ataque sus propios tejidos en lugar de a los invasores externos.