Premios Ana Frank 2025: todos los personajes distinguidos por su compromiso con los derechos humanos y la justicia

Como todos los años, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), entregó este lunes los Premios Ana Frank a distintos personajes de la cultura y de la política por su compromiso en materia de derechos humanos y justicia.

El evento llevado adelante en el Teatro San Martín, se celebró en un nuevo aniversario del natalicio de Ana Frank, la adolescente que durante el nazismo escribió un diario íntimo convertido hoy en un símbolo de lucha.

A lo largo del evento, se distinguieron a medios de comunicación, gobiernos, personalidades de la cultura y del ámbito empresario por su contribución a la convivencia en la diversidad, la cultura de paz, la inclusión y la generación de conciencia contra la violencia y discriminación.

“Nos dedicamos a señalar que las deficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Confío en que después de todo esto las manos para trabajar en esto, se van a multiplicar”, señaló el director del centro, Héctor Shalom, al dar comienzo a la ceremonia.

Los premios Ana Frank en el Teatro San Martín X

Entre los premiados del encuentro se encuentra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, a quien galardonaron por su compromiso con el Parque de la Memoria, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

“Nuestro compromiso es con una ciudad donde el respeto a la diversidad de pensamiento sea un valor irrenunciable y no haya lugar para la persecución ni para la violencia. Sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay futuro posible”, destacó Macri tras recibir el premio.

“Sostenemos y renovamos una vez más nuestro firme pedido de justicia por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel y por la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. Es muy significativo que cada uno desde su lugar, como ONGs, empresarios, jueces, artistas, presidentes, dirigentes políticos y sociales, ciudadanos todos, hagamos nuestro aporte para consolidar una auténtica cultura de la memoria, del respeto, del diálogo y de la tolerancia”, agregó el Jefe de Gobierno.

Y tras ello concluyó: “Si hay una ciudad que aprendió a convivir en la diversidad, a transformar el dolor y el silencio amargo por la ausencia de los seres queridos en acción, en lazos de solidaridad y en comunidad, esa ciudad es Buenos Aires”.

Asimismo, también fueron distinguidos tres presidentes de Uruguay, entre ellos el actual mandatario Yamandú Orsi, y los exmandatarios Luis Lacalle Pou y Julio Sanguinetti. Todos ellos, destacados por su compromiso con la continuidad democrática, el respeto institucional y construcción de una convivencia pacífica.

Por otro lado, se destacó a cuatro sobrevivientes del Holocausto “por su compromiso en la transmisión de la memoria de la Shoá, sus testimonios, el legado de Ana Frank y la pedagogía de la esperanza”. Se trata de Noelly Talgham, Hélène Gutkowski, Marion Eppinger y Rosa Rotenberg.

Durante el encuentro, se realizó un homenaje especial a Mujeres Activan por la Paz, movimiento de mujeres y madres israelíes y palestinas activistas por la Paz en Medio Oriente. Según se informó, próximamente, del 5 al 13 de agosto próximo, tres de sus integrantes visitarán la Argentina y Uruguay para brindar conferencias públicas.

Entre otros de los personajes distinguidos de la jornada también resaltan la reconocida artista Mariana “Lali” Espósito, a quien se la premió por su compromiso a través de la música “como sostén de los valores democráticos, de igualdad de género y su influencia en los jóvenes”.