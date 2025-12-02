Preocupa la baja vacunación: se duplicaron los casos de coqueluche confirmados en 19 provincias, con siete niños fallecidos

En seis semanas, el número de casos de tos convulsa o coqueluche en el país se duplicó y sigue creciendo con una mayor dispersión en el territorio que el año pasado, de acuerdo con los datos nacionales actualizados hoy. Siete menores de 2 años, entre los que había tres recién nacidos, murieron por la enfermedad.

Justo antes de mediados de octubre, con el brote en Tierra del Fuego, se habían confirmado 333 de las más de 3400 consultas con los signos de sospecha (catarro y tos persistente e incontrolable) de esta infección respiratoria atendidas en centros de salud del país. Hace dos semanas, esa cifra ascendía a 688 sobre 5110 notificaciones cargadas desde las jurisdicciones al sistema nacional de vigilancia epidemiológica que administra el Ministerio de Salud de la Nación.

Además del brote fueguino, los distritos que están informando más consultas de personas con signos de alerta son Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

“A partir de [la primera semana de julio], se registra un nuevo ascenso, inicialmente asociado al brote en Ushuaia y al aumento de casos confirmados en el centro del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires”, describió el área de Epidemiología de la cartera sanitaria nacional. “En las últimas semanas, el crecimiento continúa en curso, con notificaciones provenientes de múltiples jurisdicciones del país, con predominio de las regiones centro y sur (en particular los casos relacionados con el brote en Río Grande, Tierra del Fuego)”, continuaron.

A esta altura del año pasado, ocho provincias declaraban 137 positivos para tos convulsa, una enfermedad respiratoria asociada con la bacteria Bordetella pertusis en la mayoría de los casos, que se transmite al toser, hablar o estornudar y que tiene vacuna de calendario asignada. Este año, como viene publicando LA NACION, son 19 las jurisdicciones que confirmaron los más de 600 casos detectados.

La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió sobre el aumento de esta enfermedad en el país e insistió en la necesidad de aumentar la vacunación de calendario Archivo

Las carteras sanitarias provinciales que están reforzando la comunicación para aumentar la cobertura con la vacunación, como Santa Fe, advierten también que el 40% de las infecciones se están dando en menores de 1 año, sobre todo antes de los 6 meses. La dosis de la triple bacteriana acelular (difteria, tétanos y tos convulsa) en el embarazo que figura en el calendario nacional de inmunizaciones se aplica a partir de la semana 20 de gestación, según se incorporó al calendario en 2013. Fue luego de que, en 2011, se triplicaron los casos y se quintuplicaron las muertes por tos convulsa en el primer año de vida. La vacunación materna confiere la protección en los primeros meses de vida que el sistema inmunológico del bebé todavía no desarrolló.

Cuatro de los siete fallecidos por coqueluche este año, de acuerdo con la información oficial, tenían menos de 6 meses, uno tenía menos de 11 meses y dos no llegaban a los 2 años. “Ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación posee dosis en el Registro Federal de Inmunización Nominalizado (Nomivac), mientras que los otros tres casos son menores de dos meses y tampoco se registra la vacunación materna”, indicó la cartera nacional.

Como en 2019

La tendencia que esta enfermedad está siguiendo este año, por la extensión geográfica, es más parecida a la de 2019, antes de la pandemia de Covid. Se terminaron por confirmaron, entonces, 953 casos de tos convulsa en más de 7100 notificaciones esos 12 meses. Santa Cruz fue la única provincia que no informó casos. Este año, se mantienen sin infecciones notificadas Formosa, Chaco, Catamarca, San Luis y Corrientes.

En los últimos cinco años, a partir de 2020, cuando la circulación del nuevo coronavirus pandémico y las restricciones sociales impactaron en la aparición de otras infecciones respiratorias, el último repunte de casos de tos convulsa o coqueluche documentado en los datos epidemiológicos nacionales fue en 2023. Ese año cerró con 667 positivos para la enfermedad –la mayoría, en Santa Fe– entre 5694 notificados, pero con una menor distribución geográfica que en 2019 y este año. Siete provincias no tuvieron positivos: Formosa, San Luis, Catamarca, Chaco, Jujuy, Corrientes y Chubut.

En octubre último, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) salió a advertir ya sobre el aumento de esta enfermedad en el país e insistió, una vez más, en la necesidad de aumentar la vacunación de calendario para esta enfermedad que está aún por debajo del 95% recomendado para salir de la cobertura subóptima con el esquema inicial de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses de edad) y un primer refuerzo a los 15-18 meses con la vacuna quíntuple/pentavalente, el segundo refuerzo a los 5 años con la triple bacteriana celular y el tercer refuerzo a los 11 con una dosis de la triple bacteriana acelular (cohorte de 2014).

“En el mes de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el resurgimiento de casos de coqueluche en la región e instó a los estados miembro a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica y mantener un monitoreo continuo y detallado de coberturas de vacunación –indicaron los integrantes del Comité de Epidemiología de la SAP–. En la Argentina, ya se había registrado un aumento del número de casos confirmados a finales de 2024. Sin embargo, los casos reportados hasta la fecha en 2025 triplican a los del año anterior”.

De acuerdo con la entidad, el escenario que se está dando este año “demanda una respuesta inmediata para reforzar la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica oportuna y mejorar las coberturas de vacunación para controlar la situación”.