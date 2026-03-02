Provincia de Buenos Aires: Kicillof tiene un paro docente en el primer día de clases por primera vez en seis años

LA PLATA.- El Frente de Unidad Docente paralizó hoy las aulas de la provincia de Buenos Aires y cinco millones de alumnos tiene demorados el inicio de clase por una medida de fuerza.

El paro, que fue convocado por gremios tanto en escuelas públicas y privadas, es en rechazo a un aumento salarial que es considerado insuficiente.

Es la primera vez en seis años, desde que Kicillof llegó al poder, que hay un paro masivo en el inicio del ciclo lectivo de esta provincia.

Muy poco movimiento en las escuelas públicas de La Plata Ignacio Amiconi

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), aliado histórico de Kicillof, participa del paro en acuerdo a una medida nacional convocada por CETERA, contra el gobierno de Javier Milei.

En un comunicado, Suteba reforzó que el ejercicio del derecho a huelga “es un derecho superior, no una licencia laboral”

Del paro participan también la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) la Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBA) la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes privados (SADOP).

“El paro viene muy bien en todo el país. Hay marchas en las provincias y en la ciudad hacia el Congreso”, informó María Laura Torre de Suteba.

La Escuela 31 Sargento Cabral de Mar del Plata, no abrió sus puertas Mauro V. Rizzi

El gobierno de Kicillof, que históricamente tomó como un triunfo tener un inicio de ciclo lectivo en tiempo y forma, adjudicó la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los gremios docentes a la asfixia financiera impuesta por el gobierno nacional que adeuda a la provincia más grande del país 22,2 billones de pesos.

En tanto la semana que pasó entregó mobiliario escolar y guardapolvos.

En todo el país

Además de la Provincia de Buenos Aires, hay un paro docente nacional en otras 14 provincias.

Fue Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) el gremio que llamó al paro nacional docente para hoy. La decisión se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero y se ratificó en diferentes momentos de la semana pasada.

Esta medida de fuerza implica que no inicie el ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. En ese sentido, llamaron a una marcha que se concentrará en el Cabildo en Avenida de Mayo y Bolívar a partir de las 11.30 para dirigirse al Congreso.

Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, se pronunció al respecto: “Estamos en un inicio del año muy pero muy complejo”. Puntualizó que el sector educativo viene haciendo estos reclamos “todo el año pasado con acciones, con movilizaciones, con actos, con medidas de fuerza, con acciones provinciales y nacionales” para pedir un presupuesto educativo y más inversión educativa.

“Un docente con dos cargos está perdiendo más de 300 mil pesos por mes, más la deuda acumulada, estamos hablando de casi cinco millones de pesos desde el inicio de la gestión de Javier Milei”, detalló. Y agregó que la decisión de un paro nacional docente surgió por “la no convocatoria paritaria, a pesar de que tenemos una medida cautelar que le indica al gobierno nacional que debe convocar a los sindicatos docentes nacionales a la paritaria”.