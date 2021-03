Provincia: “Salvemos a la escuela”, el pedido de uno de los 322 colegios que no empezaron las clases presenciales

LA PLATA.- “Mi escuela está triste” y “salvemos a la escuela”, se lee en carteles de colores, que están pegados en las rejas de la Escuela N°12 Victoriano Montes, situado en City Bell. Los alumnos fueron quienes pintaron los afiches para denotar que forman parte de un grupo de estudiantes de otras 321 instituciones que, en la provincia, no empezaron de manera presencial las clases. De hecho, siguen las lecciones de manera virtual, lejos de sus compañeros y de sus maestros.

Los 600 estudiantes del colegio ayer miraron por televisión la vuelta a los salones en el resto de la provincia. En cambio, sus padres marcharon para dar un abrazo simbólico al centenario edificio situado en las calles 14 A y 467, a tan solo 20 kilómetros de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Los padres de los alumnos denuncian que la escuela se derrumba

Según consignó el cuerpo docente a LA NACIÓN, el edificio tiene filtraciones que provocan inundaciones cuando llueve, las paredes están electrificadas, la mitad de los siete baños para cientos de alumnos no tienen desagote o tienen las mochilas de los inodoros rotas, y el agua no es potable. De acuerdo a lo que indicaron, ya se registraron varios derrumbes del cielo raso y de la mampostería. En el frente del establecimiento, el medidor de luz no tiene ni siquiera la tapa. De hecho, los cables están al descubierto. Ahora, están apenas tapados por un cartel escrito a mano en el que se advierte: “Queremos un lugar seguro de trabajo y enseñanza”.

Dificultades

El 25 de pasado, luego de que el establecimiento se inundó una vez más, las autoridades informaron: “Desde la Dirección de la escuela queremos informarles que se comenzó a trabajar en la infraestructura del edificio, arreglo de baños de niñas y niños, y del personal docente y limpieza de tanques de agua”. Y continuaron: “El regreso a clases presenciales se dificulta, porque debemos garantizar la seguridad del alumnado y de todo el personal. El ciclo comenzará el 1° de marzo en la modalidad no presencial. Los mantendremos informados dándole aviso cuando comenzaremos de manera presencial y los protocolos que debemos cumplir para cuidarnos entre todos”.

La cooperadora de la escuela amplió: “Nuestra escuela se encuentra en obra. La misma consiste en realizar arreglos de techos, canaletas, desagües, atendiendo la gravísima situación de filtraciones que presenta el edificio hace varios años”.

Desde la Secretaría de Dirección del colegio informaron LA NACIÓN que no hay fecha aún para el regreso a las aulas. En cambio, fuentes oficiales vinculadas a la ejecución del proyecto de obra indicaron que la fecha de culminación de las reformas es el 15 próximo. Sin embargo, la estimación resulta improbable al ver que solo cuatro obreros trabajan en las reformas.

Según los docentes, el establecimiento, que tiene 130 años, tiene graves problemas edilicios Matias Adhemar

Según expresaron los directivos, el deterioro del edificio, que tiene 130 años, es marcado desde 2016. Y añadieron que aún hay peligros de derrumbe en la institución que ocupa un cuarto de manzana.

Mientras tanto, los alumnos esperan que finalicen los arreglos con clases virtuales, día por medio. Los padres de los estudiantes de segundo grado están especialmente preocupados por el atraso en el aprendizaje de lectoescritura. “Mi nene tiene déficit de atención. Si no ve que hay una persona interesada en que aprenda, se maneja mal”, dijo a LA NACIÓN Adrián, uno de ellos. “Mi hijo no lee”, completó otra madre de un alumno de segundo grado.

El plantel de 24 docentes que sí asisten a la escuela -provistos de máscaras de acetato- admite que el proceso de enseñanza virtual se complejiza arduamente en los cursos de 30 alumnos que presentan dificultades en el acceso a la tecnología.

“Ayer fue una vuelta al cole distinta y, aunque no la que todos deseamos, seguimos trabajando en equipo para sortear juntos este tiempo difícil e inédito”, dijo a una de las docentes, que, al igual que los padres, pidió reserva de identidad por temor a ser reprendida.

Los estudiantes de esta escuela no son los únicos que vieron por televisión el regreso a las aulas. En la provincia, hay otras 321, que aún están en obras. Por lo que se estima que podrían ser miles los chicos sin clases presenciales. Por ejemplo, la Escuela Especial N° 519 de Laferrere, en La Matanza, que tiene 200 alumnos. La directora de ese establecimiento envió un mensaje al cuerpo docente para informar que esta semana se dedicarán a organizar el regreso presencial a un edificio que tiene serios problemas de infraestructura. En tanto, la Escuela de Educación Secundaria N°38, de La Matanza, tampoco está en condiciones de empezar la semana próxima.