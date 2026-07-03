“El mejor resultado en 13 años”: una provincia supera en Lengua y Matemática el promedio nacional de las Pruebas Aprender

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza presentó el informe jurisdiccional de las pruebas Aprender 2025 para el nivel primario, en el marco del operativo nacional de evaluación aplicado el 12 de noviembre de 2025 a estudiantes de 6° grado. El documento se inscribe en la evaluación federal destinada a medir desempeños en Lengua y Matemática, además de relevar información sobre condiciones de aprendizaje en el sistema educativo.

La presentación se conoce pocos días después de la difusión parcial de resultados a nivel nacional, donde el Gobierno sostuvo que los estudiantes alcanzaron en Lengua su mejor desempeño de los últimos años, según consignó LA NACION. En ese escenario, Mendoza difundió el informe jurisdiccional elaborado a partir de los datos del operativo Aprender, integrando información nacional con el seguimiento pedagógico y las herramientas de monitoreo del sistema educativo provincial.

El informe oficial destaca avances en cobertura, alfabetización y desempeño general del sistema Marcelo Aguilar - La Nación

“Es el mejor resultado de los últimos 13 años. Un plan de alfabetización pionero y ahora sumamos Matemática”, señaló a LA NACIÓN Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de Mendoza, quien puso en valor las acciones propias, con mediciones locales, que viene profundizando la provincia desde hace dos años en los primeros años del sistema educativo. De acuerdo con el análisis de datos que realiza el gobierno escolar mendocino de las estadísticas nacionales se encuentra entre las primeras del país en el rendimiento. “Estamos entre las cuatro mejores, por ahora hemos consultado unas 12 jurisdicciones. No tenemos datos de las 24”, agregó el funcionario.

Según el informe oficial, la participación en el operativo Aprender alcanzó niveles elevados tanto a nivel nacional como provincial. En el total del país se registraron 19.414 escuelas participantes, lo que representa el 95% del universo educativo previsto, con 631.366 estudiantes, equivalentes al 84% de la matrícula relevada en condiciones de evaluación.

En el caso de Mendoza, el documento detalla la participación de 707 escuelas, lo que representa el 82,2% del total provincial, con 29.545 estudiantes evaluados, equivalente al 89,6% de la matrícula considerada en el operativo. El informe incluye además la distribución por sector de gestión y ámbito, aunque no presenta desagregados de puntajes por escuela ni resultados nominales por establecimiento.

El reporte incorpora además una caracterización de la población evaluada. Analiza la distribución de los estudiantes según sexo, edad, sector de gestión —estatal y privada— y ámbito —urbano y rural—, además de variables vinculadas con la trayectoria escolar, como la asistencia al nivel inicial, la repitencia y la configuración familiar y migratoria.

Los resultados en Lengua

En Lengua, Mendoza obtuvo un desempeño superior al promedio nacional. El 78,5% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado, frente al 76,9% registrado para el total del país.

Del total de alumnos evaluados en la provincia, el 46,5% se ubicó en el nivel satisfactorio y el 32% en el avanzado. En tanto, el 17,6% alcanzó el nivel básico y solo el 4% quedó por debajo del nivel básico.

En el promedio nacional, el 44,1% de los estudiantes obtuvo un desempeño satisfactorio y el 32,8% avanzado. El 18,2% se ubicó en el nivel básico y el 4,9% permaneció por debajo del básico.

La provincia alcanza 78,5% frente al 76,9% nacional en las pruebas Aprender

La serie histórica muestra una mejora sostenida en los aprendizajes de Lengua. En 2013, el porcentaje de estudiantes mendocinos por debajo del nivel básico era del 17,9%. Ese indicador descendió al 11,8% en 2016 y al 6,3% en 2018. Luego del impacto de la pandemia de Covid-19, subió al 8,9% en 2021, volvió a bajar al 6,1% en 2022. Aumentó al 11,8% en 2023 y cayó nuevamente hasta el 4% en 2025, el registro más bajo de toda la serie.

Al mismo tiempo, la suma de los niveles satisfactorio y avanzado pasó del 59,3%, en 2013, al 78,5% en la última edición de Aprender que se tomó en noviembre pasado, el porcentaje más alto alcanzado por la provincia desde el inicio de las mediciones comparables.

El informe también detalla las capacidades asociadas a cada nivel de desempeño. Los estudiantes que se ubican por debajo del nivel básico logran identificar información explícita cuando aparece destacada o reiterada en los textos y reconocer algunos géneros frecuentes. Quienes alcanzan el nivel básico pueden localizar información ligeramente parafraseada, identificar la idea principal de distintos textos y ordenar secuencias narrativas.

En el nivel satisfactorio aparecen habilidades de mayor complejidad, como interpretar relaciones de causa y consecuencia, reconocer el significado de palabras a partir del contexto, identificar recursos lingüísticos e inferir información implícita. En el nivel avanzado, además, los estudiantes logran justificar la clasificación de géneros textuales, analizar estructuras narrativas e interpretar relaciones entre texto y paratexto.

Matemática

Los resultados en Matemática también ubicaron a Mendoza por encima del promedio nacional. El 55,1% de los alumnos alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado, mientras que para el total del país esa proporción fue del 55%.

En la provincia, el 42,1% obtuvo un desempeño satisfactorio y el 13% alcanzó el nivel avanzado. El 25,6% quedó en el nivel básico y el 19,3% por debajo del nivel básico.

En el conjunto del país, el 39,9% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio y el 15,1% el avanzado. El 24,8% quedó en el nivel básico y el 20,2% por debajo del nivel básico.

Los niveles altos vuelven a estabilizarse luego de las oscilaciones registradas desde 2021

La evolución histórica muestra que Mendoza logró recuperar parte del terreno perdido tras la pandemia. El porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico pasó del 18,2%, en 2013, al 15% en 2016. Volvió a incrementarse al 19,2% en 2018 y se mantuvo en ese nivel en 2021. En 2022 descendió al 17,8%, aumentó hasta el 24,4% en 2023 y retrocedió nuevamente al 19,3% en la evaluación de noviembre pasado.

En paralelo, la suma de los niveles satisfactorio y avanzado pasó del 53,6%, en 2013, al 55,1% este año, luego de las oscilaciones registradas durante el período pospandemia.

Al igual que en Lengua, el informe describe las competencias asociadas a cada nivel. Los estudiantes con desempeños iniciales resuelven operaciones básicas, reconocen números naturales, interpretan información sencilla en tablas y gráficos y ubican objetos en el espacio. En los niveles satisfactorio y avanzado, en cambio, logran resolver problemas con distintas estrategias, utilizar proporcionalidad y porcentajes, trabajar con fracciones y números decimales, interpretar información proveniente de gráficos más complejos y aplicar propiedades geométricas para resolver situaciones problemáticas.

Con la colaboración de Pablo Mannino