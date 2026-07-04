Una trágica noticia conmocionó a la capital de Mendoza: un joven de 18 años murió este sábado a la madrugada en un boliche y la justicia investiga el caso.

Según informó el diario Mendoza Online, ocurrió en el interior de Wabi, un local bailable ubicado en el Acceso Sur a la ciudad de Mendoza.

Este viernes, se había reunido con amigos durante la tarde para ver el partido de Argentina contra Cabo Verde, que comenzó a las 19. Tal como informó el medio provincial, habría consumido alcohol antes de ingresar al boliche y continuó con su ingesta dentro del lugar, al cual llegó a las 2.

Así se encontraba la fiesta por la noche Redes

Según las primeras averiguaciones del caso, el joven se habría descompensado cerca de las 4 de la madrugada dentro del boliche. En el lugar fue atendido por un médico y también recibió la asistencia de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC). Tras realizarle maniobras de reanimación, el personal médico determinó su muerte provocada por un paro cardiorrespiratorio.

El Fiscal de Homicidios a cargo de la causa, Oscar Malla, solicitó una necropsia y el estudio toxicológico correspondiente en una causa que se inició como averiguación de causales de muerte.

La principal hipótesis reside en el exceso de alcohol que el joven podría haber tomado, considerando que el inicio de la gesta se produjo antes del partido de la selección argentina. Además, evalúan la posibilidad de que también haya consumido drogas, aunque de momento no está confirmado.

Un joven de 18 años murió tras descompensarse en un boliche de Mendoza Hernan Zenteno - La Nacion

Según consignó Mendoza Online, los amigos del joven negaron en declaraciones ante la Fiscalía que el joven haya consumido drogas en las horas previas a su muerte.

También, evalúan la posibilidad de que haya padecido una enfermedad preexistente, la cual le podría haber provocado el infarto que causó su muerte.

De acuerdo a imágenes que subieron en redes sociales asistentes a la fiesta, el local bailable -uno de los más importantes de la provincia, se hallaba en lleno, en cada uno de sus pisos. El establecimiento cuenta con una planta baja, donde se ubica la pista central, y una estructura superior, que lo recorre de punta a punta.

“Tenete una fechita”, publicó un joven que formó parte de la jornada, en relación a la masividad del evento. “¿Se viene la segunda?“, comentó la escuela de danza, Andromeda, una de las organizadoras.