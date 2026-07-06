Pruebas Aprender: la Ciudad lideró los resultados del país y amplió la brecha con el promedio nacional

La Ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las jurisdicciones con mejores desempeños educativos del país y lideró los resultados de las pruebas Aprender 2025, la evaluación nacional que mide los aprendizajes de los alumnos de sexto grado de primaria. Los datos difundidos por el Ministerio de Educación porteño muestran que el distrito no solo se mantuvo en la cima, sino que además mejoró sus indicadores respecto de 2023 y amplió la distancia con el promedio nacional.

Según los resultados oficiales, el 88,1% de los estudiantes porteños alcanzó niveles satisfactorio o avanzado en Lengua, más de 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que fue del 76,9%. En Matemática, la diferencia fue aún mayor: el 74,5% logró esos niveles de desempeño, frente al 55% registrado en el conjunto del país.

La evaluación, realizada en noviembre de 2025, alcanzó a más de 631.000 alumnos de sexto grado de 19.414 escuelas de todo el país y registró la participación más alta desde que el operativo Aprender comenzó a aplicarse con este formato en 2016.

Los datos nacionales, publicados días atrás, ya habían mostrado que la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego encabezaron los desempeños en Lengua, mientras que la Ciudad, Formosa y Córdoba ocuparon los primeros lugares en Matemática.

Ahora, el desglose porteño permite observar con mayor detalle cómo evolucionaron los aprendizajes dentro del distrito.

En Lengua, la Ciudad registró una mejora de 7,3 puntos porcentuales en los niveles satisfactorio y avanzado respecto de la evaluación de 2023. Además, el porcentaje de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico cayó del 5,8% al 2,1%, el valor más bajo de los últimos años.

En Matemática, históricamente la materia con mayores dificultades, el porcentaje de alumnos con desempeño satisfactorio o avanzado creció 4,2 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, los estudiantes ubicados por debajo del nivel básico descendieron del 12% al 9,2%.

La comparación con el escenario nacional muestra una diferencia significativa. Mientras que en todo el país el 20,2% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico en Matemática, en la Ciudad esa proporción fue del 9,2%.

Otro dato destacado del informe porteño es la reducción de la brecha entre escuelas estatales y privadas en Lengua. La diferencia en los desempeños satisfactorio y avanzado pasó de 15,2 puntos porcentuales en 2023 a 11,3 puntos en 2025, impulsada principalmente por la mejora de los alumnos de gestión estatal. En Matemática, en cambio, la distancia entre ambos sectores se mantuvo prácticamente estable.

La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, vinculó los resultados con las políticas educativas implementadas en los últimos años.

“Estos resultados no son casualidad; son el reflejo del esfuerzo diario de nuestros docentes en el aula y de la puesta en marcha de un plan estratégico como Buenos Aires Aprende. Decidimos poner el foco de manera obsesiva en la alfabetización temprana, en la comprensión lectora y en dotar a los chicos de autonomía para aprender”, sostuvo la funcionaria.

Los datos hablan por sí solos: resultados históricos en Aprender.



La educación mejora cuando recupera los valores que nunca debió abandonar: esfuerzo, disciplina, evaluación y mérito.



Felicitaciones a @mechimiguel y a todo el equipo. https://t.co/oeeFo5MXMI — Jorge Macri (@jorgemacri) July 6, 2026

Tras la difusión de los datos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, también celebró los resultados. “Los datos hablan por sí solos: resultados históricos en Aprender. La educación mejora cuando recupera los valores que nunca debió abandonar: esfuerzo, disciplina, evaluación y mérito”, afirmó. Además, felicitó a la ministra Mercedes Miguel y al equipo educativo de la Ciudad.

A nivel nacional, el dato más destacado de la evaluación fue la mejora general observada en Lengua. El porcentaje de alumnos que alcanzó niveles satisfactorio o avanzado pasó del 66,4% en 2023 al 76,9% en 2025, un crecimiento de 10,5 puntos porcentuales. En Matemática también hubo avances, aunque más moderados, por lo que continúa siendo el área de mayores desafíos para el sistema educativo.

Las jurisdicciones que más crecieron en comprensión lectora fueron San Juan, Catamarca y La Rioja, con mejoras de 14 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. Sin embargo, la Ciudad mantuvo los mejores niveles de desempeño absoluto del país y volvió a consolidar una ventaja importante sobre el promedio nacional tanto en Lengua como en Matemática.