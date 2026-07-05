Interpretar “con cautela” los resultados: un informe advierte que las pruebas Aprender exhiben las brechas aún por resolver

Los estudiantes de sexto grado de primaria mejoraron sus resultados en Lengua y Matemática en las pruebas Aprender 2025 respecto de la evaluación realizada dos años antes. A nivel nacional, creció la proporción de alumnos que alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en ambas materias. Sin embargo, las diferencias entre provincias, entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, y entre escuelas estatales y privadas continúan siendo amplias. Esto, mantiene un desafío a futuro.

Los datos surgen de un informe elaborado por Argentinos por la Educación, que analizó los resultados difundidos por el Ministerio de Capital Humano. La evaluación fue censal y alcanzó a 752.936 estudiantes de sexto grado de primaria de 20.298 escuelas de todo el país. La participación fue del 84%, superior a la registrada en las últimas ediciones. Neuquén no fue incluida en los resultados oficiales porque no alcanzó el nivel mínimo de participación requerido.

La evaluación clasifica los resultados en cuatro niveles de desempeño –por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado– y el análisis toma como referencia los dos últimos, que reúnen a los estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados para el grado.

Según el análisis, el 76,9% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, tras la caída registrada en 2023 Shutterstock

En Lengua, el 76,9% de los estudiantes obtuvo un desempeño satisfactorio o avanzado, 10,5 puntos porcentuales más que en 2023, cuando había sido del 66,4%. En Matemática, el indicador pasó del 51,5% al 55%, lo que representa una mejora de 3,5 puntos porcentuales. Además del crecimiento en la proporción de alumnos que alcanzó los niveles esperados, el informe muestra un aumento en los puntajes promedio de ambas áreas.

Interpretar “con cautela”

La comparación de las evaluaciones realizadas entre 2016 y 2025 también refleja que, tras la caída registrada en 2023, los resultados volvieron a mejorar en las dos materias. Los autores aclaran, de todos modos, que estas comparaciones deben interpretarse con cautela porque la participación de estudiantes varió entre las distintas ediciones de la evaluación.

En comparación con los resultados de 2023, las mejoras se observaron en casi todo el país. En Lengua, 23 de las 24 provincias incrementaron la proporción de estudiantes que alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado, mientras que en Matemática la mejora se registró en 22 provincias.

En Lengua, los mayores avances correspondieron a San Juan, con un incremento de 14 puntos porcentuales respecto de la evaluación anterior. Le siguieron Catamarca, con una suba de 13,5 puntos, y La Rioja, con 13,2. En Matemática, las mayores mejoras se registraron en La Rioja (+6,3 puntos porcentuales), Catamarca (+6,2) y La Pampa (+5,9). Misiones fue la única provincia que mostró un retroceso en esa materia, con una baja de 0,4 puntos porcentuales, mientras que Santiago del Estero prácticamente no registró cambios, con un aumento de apenas 0,1 puntos.

El estudio señala que 23 provincias mejoraron sus resultados en Lengua y 22 lo hicieron en Matemática respecto de la evaluación anterior Emiliano Lasalvia

Al observar los resultados de 2025, la ciudad de Buenos Aires volvió a ubicarse al frente de los desempeños en ambas áreas. En Lengua, el 88,1% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado. Detrás quedaron Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En el otro extremo se ubicaron Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%).

En Matemática, la ciudad de Buenos Aires también encabezó los resultados, con el 74,5% de los estudiantes en los dos niveles más altos de desempeño. Le siguieron Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%). Los porcentajes más bajos se registraron en Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).

Al agrupar los resultados por regiones también aparecen diferencias. En el centro, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba registraron los mejores desempeños tanto en Lengua como en Matemática. En Cuyo, San Luis encabezó los resultados en Lengua y Mendoza en Matemática. En el noroeste, Jujuy obtuvo los mejores desempeños en ambas áreas. En el noreste, Formosa lideró en las dos materias, mientras que Chaco registró los porcentajes más bajos del país. En la Patagonia, Chubut y Tierra del Fuego se destacaron en Lengua y La Pampa obtuvo el mejor desempeño regional en Matemática.

Para Argentinos por la Educación, la mejora en Lengua constituye la primera evidencia de avances tras la implementación del Compromiso por la Alfabetización Ricardo Pristupluk

Además de las diferencias entre provincias, el informe vuelve a mostrar una distancia marcada según el nivel socioeconómico de los estudiantes. En Lengua, el 89% de los alumnos pertenecientes al nivel socioeconómico más alto alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que entre los estudiantes del nivel más bajo ese porcentaje fue del 67%. Aunque todos los grupos mejoraron respecto de 2023, la diferencia entre los extremos continúa siendo de 22 puntos porcentuales.

Brecha mayor

En Matemática la brecha es aún mayor. El 73% de los estudiantes del nivel socioeconómico más alto obtuvo resultados satisfactorios o avanzados, frente al 43% de quienes pertenecen al nivel más bajo. La distancia entre ambos grupos alcanza los 30 puntos porcentuales.

Los resultados también muestran diferencias según el tipo de gestión de las escuelas. En Lengua, el 72% de los estudiantes de establecimientos estatales alcanzó un desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que en las escuelas privadas ese porcentaje llegó al 90,2%. En 2023 esos valores habían sido del 60,1% y del 84,2%, respectivamente, por lo que ambos sectores registraron mejoras, aunque el crecimiento fue mayor en el sistema estatal.

Al comparar las regiones del país, el informe identifica diferencias en los desempeños y en la evolución registrada desde 2023 Ricardo Pristupluk

En Matemática, el 48,5% de los alumnos de escuelas estatales obtuvo resultados satisfactorios o avanzados, frente al 72,7% de quienes asisten a instituciones privadas. Respecto de 2023, el porcentaje aumentó 3,6 puntos porcentuales en el sector estatal y 3,2 puntos en el privado.

El informe aclara que estas diferencias no pueden atribuirse únicamente al tipo de gestión, ya que los estudiantes que asisten a escuelas privadas presentan, en promedio, un nivel socioeconómico más alto que quienes concurren a establecimientos estatales, por lo que intervienen otros factores además de las características propias de cada escuela.

“Primera evidencia”

Para Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, la mejora registrada en Lengua representa una primera evidencia de los avances vinculados con las políticas de alfabetización impulsadas en los últimos años. “La mejora en Lengua que muestra Aprender 2025 respecto de la medición de 2023 es la primera evidencia concreta del Compromiso por la Alfabetización , que impulsamos junto a más de 200 organizaciones”, sostuvo. También destacó el trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación de la Nación, los gobiernos provinciales, los docentes, los estudiantes, las familias, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.