Publican la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal; Javier Milei no viaja mañana a EE.UU.

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo, ingresan al Ministerio de Economía después de una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Natacha Pisarenko - AP