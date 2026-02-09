Publican la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal; Javier Milei no viaja mañana a EE.UU.
El dirigente venezolando Juan Pablo Guanipa fue secuestrado este lunes; el magnate periodístico Jimmy Lai fue condenado a 20 años de prisión en Hong Kong; Boca y River perdieron frente a Vélez y Tigre. Estas son las noticias de la mañana del lunes 9 de febrero de 2026
- El Gobierno publicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y convirtió en operativos los cambios que el oficialismo presenta como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. En la definición oficial, la norma pone en marcha un “blanqueo popular permanente”, entendido como un esquema continuo que permite regularizar ahorros informales y utilizarlos libremente, sin revisiones hacia atrás, siempre que se tribute de ahora en adelante.
- Javier Milei realizó cambios en su agenda oficial, al cancelar un viaje que tenía previsto mañana a Estados Unidos, en el que iba a asistir a la Gala de Prosperidad Hispana. Es que fue invitado por el presidente Donald Trump a la reunión inaugural del Consejo de Paz, el próximo 19 de febrero en Washington.
- La líder opositora María Corina Machado denunció este lunes a la madrugada que el dirigente Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por “hombres fuertemente armados”. Horas antes, el colaborador de la Nobel de la Paz había sido liberado por el gobierno venezolano tras estar encarcelado por motivos políticos.
- El magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong y fundador del diario clausurado Apple Daily, Jimmy Lai, fue condenado este lunes a 20 años de prisión por por delitos contra la seguridad nacional china. La Justicia lo encontró culpable tras un proceso judicial de varios años que provocó una marea de críticas a nivel internacional.
- Fue un fin de semana de derrotas para River, que perdió 4 a 1 frente a Tigre, y de Boca, que perdió 2 a 1 ante Velez; los equipos victoriosos lideran sus grupos en el torneo Apertura con tres victorias y un empate cada uno.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
