Milei pospuso su viaje de esta semana a Estados Unidos, tras ser convocado por Trump al Consejo de Paz

Javier Milei realizó cambios en su agenda oficial, al cancelar un viaje que tenía previsto mañana a Estados Unidos, en el que iba a asistir a la Gala de Prosperidad Hispana. Es que fue invitado por el presidente Donald Trump a la reunión inaugural del Consejo de Paz, el próximo 19 de febrero en Washington.

El viaje fue modificado por la cercanía entre ambos compromisos. “El Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, informaron en la Presidencia. Esta semana, el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral el miércoles en el Senado y la baja de la edad de imputabilidad el jueves en Diputados.

Javier Milei y Donald Trump en la firma de constitución del Consejo de Paz en Davos, Suiza Markus Schreiber - AP

En su lugar, a la gala en la propiedad de Trump de Mar-a-Lago viajará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De todos modos, Milei participará del evento de manera virtual.

El encuentro de la próxima semana será el lanzamiento formal del Consejo de Paz impulsado por Trump. La reunión se realizará en el Instituto Estadounidense de la Paz de la capital y reunirá a jefes de Estado y líderes internacionales.

El Consejo de Paz es una iniciativa internacional impulsada por Trump, que pretende posicionarse como un espacio alternativo a los organismos multilaterales tradicionales para la resolución de conflictos armados. Además de la Argentina, sus miembros incluyen a Paraguay, Israel, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, El Salvador, Hungría, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Pakistán, Kazajistán, entre otros.

La invitación a Milei se suma a de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos de la semana pasada, presentado por el propio Presidente como una medida que “consolida una relación estratégica entre ambos países”.

Aunque el Gobierno confirmó la participación de Milei en el encuentro de Washington, no dio detalles sobre su agenda. Otro compromiso del Presidente en ese país es la apertura de la Argentina Week, una cumbre de empresarios e inversores del 9 al 11 de marzo en Nueva York.