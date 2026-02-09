Condenaron a 20 años de prisión al referente prodemocracia de Hong Kong Jimmy Lai por delitos contra la seguridad nacional

El magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong y fundador del diario clausurado Apple Daily, Jimmy Lai, fue condenado este lunes a 20 años de prisión por por delitos contra la seguridad nacional. La Justicia lo encontró culpable tras un proceso judicial de varios años que provocó una marea de críticas a nivel internacional.

En diciembre de 2025, Lai fue declarado culpable por dos cargos: colusión con fuerzas extranjeras (que tiene una pena máxima de cadena perpetua) y sedición. Esta última a raíz de una publicación en uno de sus medios de comunicación.

No obstante, el magnate se había declarado inocente frente a todos los cargos hasta que este domingo, la Justicia ratificó el fallo al que habían llegado los jueces del caso y se explicó que la pena responde a la “conducta delictiva grave y seria” atribuida al empresario de 78 años, que ya cumplía una condena a prisión de dos años, a los que se le sumaron 18 años más.

La pena asignada responde a una “conducta delictiva grave y seria” atribuida al empresario de 78 años (Foto: Anthony WALLACE / AFP) ANTHONY WALLACE - AFP

El caso de Lai fue calificado como un “golpe de gracia para la libertad de prensa en Hong Kong“ por diferentes grupos de derechos humanos y organizaciones periodísticas así como también por líderes de varias naciones que reclamaron su liberación.

Entre los mandatarios que bregaron por su libertad, se cuentan el primer ministro Reino Unido, Keir Starmer, que reveló que planteó el caso de Lai -quien tiene nacionalidad británica- en una reunión en enero con el presidente chino, Xi Jinping.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó por el empresario de medios e instó al mandatario chino a liberar al magnate. Taiwán también repudió la sentencia.

Human Rights Watch sostuvo que el fallo es “una sentencia de muerte”, mientras que el Comité para Proteger Periodistas afirmó que el proceso judicial “no ha sido más que una farsa desde el principio y demuestra un total desprecio por las leyes de Hong Kong”.

Donald Trump pidió por la libertad del empresario (AP foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras advirtió que la decisión enviará una “señal decisiva” sobre el futuro de la libertad de prensa.

Las autoridades chinas rechazaron los cuestionamientos y afirmaron que buscan desacreditar al sistema judicial de Hong Kong. En tanto, funcionarios de la ciudad sostuvieron que este caso “no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa”.

En las horas previas a la audiencia, alrededor de 70 personas aguardaron para ingresar al tribunal. “Condenar a mi padre a esta sentencia draconiana de prisión es devastador para nuestra familia y amenaza la vida de mi padre”, dijo Sebastien Lai, hijo del empresario. En tanto, su hermana Claire expresó temor por el deterioro de la salud de su padre tras años de proceso.

