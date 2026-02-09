María Corina Machado denunció que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado tras ser liberado por el gobierno de Venezuela

La líder opositora María Corina Machado denunció este lunes a la madrugada que el dirigente Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por “hombres fuertemente armados”. Horas antes, el colaborador de la Nobel de la Paz había sido liberado por el gobierno venezolano tras estar encarcelado por motivos políticos.

“Urgente. Alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas”, describió Machado a través de su cuenta oficial de X. “Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, agregó.

El mismo mensaje se replicó en las cuentas de Guanipa: “Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación“.

Guanipa fue excarcelado por el régimen venezolano este domingo a la tarde -junto con otras 34 personas- tras permanecer más de ocho meses preso ilegalmente en El Helicoide, el mayor centro de detención del país. Tras obtener su libertad no tardó en dirigirse a sus seguidores y compartió un video en sus redes sociales.

“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Guanipa.

El domingo, tras ser excacelado, el colaborador de Machado había dicho que Venezuela debe ir hacia un proceso electoral donde se respete la soberanía popular.

“Creo que esto tiene que terminar con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Es decir, el día 28 de julio del año 2024, el pueblo se manifestó, allí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. ¿Ah, no la quieres respetar? Entonces vamos a un proceso electoral”, señaló.

Guanipa había sido arrestado el 23 de mayo de 2024 en medio de un operativo oficial contra un supuesto plan para “boicotear” elecciones regionales. El entonces ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de “terrorista”. Su última aparición pública había sido el 9 de enero de 2025, junto a María Corina Machado, en una protesta para defender el triunfo de Edmundo González Urrutia.

La noticia de la liberación de Guanipa había sido celebrada por la propia María Corina Machado que en X escribió: “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos”.

Las liberaciones se producen tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde entonces, el nuevo gobierno impulsa un plan de excarcelaciones bajo presión internacional y con el objetivo declarado de promover una “reconciliación nacional”.