Buscan a un jabalí en Escobar a días de que apareciera un puma

La Municipalidad de Escobar, en conjunto con la Dirección de Flora y Fauna y la Policía Rural de la provincia de Buenos Aires, activaron un protocolo para hallar, capturar y trasladar a un jabalí suelto que fue avistado, y captado en foto por un vecino, mientras deambulaba por un predio boscoso, según indicaron fuentes oficiales a este diario. “Es la primera vez que se lo ve en la zona”, dijeron las autoridades locales. Días atrás, en el mismo partido bonaerense, había sido detectada la presencia de un puma en los alrededores de un country.

En la madrugada de este martes, aproximadamente a las 4, un hombre alcanzó a sacarle una foto al animal caminando en una zona cercana a decenas de hectáreas de campo abierto, sobre la calle Juan Mermoz norte. Cristian Pisaco, director de Zoonosis de la comuna, contó a LA NACION que fueron unos niños quienes primero “fueron corridos” por el animal y luego sus padres y los vecinos de la zona salieron en su búsqueda.

“Creemos que el jabalí es víctima de mascotismo”, indicó el especialista. A diferencia de otros animales, como el puma por ejemplo, el jabalí, a modo de defensa, enfrenta a los seres humanos, por lo que desde el municipio local se recomienda no acercarse, no perseguir ni intentar acorralarlo y comunicarse de inmediato con Defensa Civil (103), 11 3554-6825 o con Ojos y Oídos en Alerta, disponible a través de www.escobar360.gob.ar.

A diferencia del caso del puma que fue registrado por única vez en la madrugada de este domingo en las inmediaciones del Náutico Country Club, también en el municipio de Escobar, Pisaco indicó que el jabalí no es una especie autóctona de la región, lo que hace crecer la sospecha de que su presencia en la zona es la práctica ilegal de tener animales silvestres o autóctonos en cautiverio dentro de un domicilio, tratándolos como animales de compañía.

El jabalí es considerado una especie invasora en el país que, a su vez, puede generar daños ambientales y riesgos, explicó el especialista. Pueden desplazarse largas distancias en búsqueda de alimento y refugio, y si bien suelen evitar el contacto con personas, pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados o acorralados. Estrella Herrera

“No solo es rara su presencia porque no se trata de su hábitat, sino que es extraño que haya sido visto solo. En general, se mueve en grupos. Alguien lo trajo a Escobar”, detalló el especialista, y sumó que ese animal fue introducido en la Argentina entre 1910 y 1930 por Pedro Luro.

El jabalí es considerado una especie exótica e invasora en el país que, a su vez, puede generar daños medioambientales, explicó el especialista. Pueden desplazarse largas distancias en búsqueda de alimento (son omnívoros y comen animales muertos, por ejemplo) y refugio, y si bien suelen evitar el contacto con personas, pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados o acorralados.

Qué pasó con el puma que fue visto en Escobar

Días atrás, vecinos de un barrio de Escobar se pusieron en alerta luego de que este domingo por la madrugada una cámara de seguridad de un country de la zona detectara la presencia de un puma suelto por la zona. El felino fue visto en las inmediaciones del Náutico Country Club.

Buscan a un puma suelto en Escobar: lo vieron merodeando en las afueras de un country

Pese a que se montó un operativo de rastreo, el puma no fue encontrado ni detectado nuevamente. “Es distinta la situación respecto del jabalí. El felino es un animal de la zona. Que vive tranquilamente por este corredor biológico y que cuando ve seres humanos huye”, explicó Pisaco.