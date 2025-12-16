Punta del Este: de cuánto es la multa en dólares que están recibiendo los argentinos por el verano pasado

Miles de turistas argentinos que viajaron a Punta del Este durante la última temporada de verano comenzaron a recibir notificaciones de multas en dólares por infracciones de tránsito cometidas en rutas y calles. Este cobro masivo, que se aplica a deudas generadas a principios de año, sorprende a los viajeros.

¿Cómo se originó el cobro de multas a turistas internacionales?

El Gobierno uruguayo decidió en junio de 2024 poner fin a un tema pendiente de su sistema de tránsito: el cobro de infracciones a extranjeros. Hasta entonces, las cámaras de fotomultas no emitían cargos sobre los vehículos de turistas internacionales, como los miles de autos argentinos que cada verano circulan por las calles y rutas de Punta del Este.

A través del Decreto 176/024, el entonces presidente Luis Lacalle Pou estableció a mediados del año pasado que “cuando el infractor de tránsito en jurisdicción nacional o departamental no acredite su residencia legal en territorio nacional, abonará las multas por infracciones de tránsito antes de abandonar el país”.

La comunicación de esta medida, critican algunos argentinos multados, no se informó correctamente a los turistas. Muchos de los extranjeros que cometieron infracciones no fueron notificados de ello al dejar el país, como establece el decreto, ni tampoco se les obligó a pagarlas. Algunos, incluso, se enteraron varios meses después que adeudaban multas en dólares de sus últimas vacaciones.

Los montos de las sanciones y los casos de deudas acumuladas

Las multas por exceso de velocidad en las rutas de Uruguay equivalen actualmente a US$440. Según pudo saber LA NACION, hay casos de argentinos que acumulan penas económicas del verano pasado por montos cercanos a los US$10.000. Autoridades de Maldonado detallaron, en tanto, que han detectado casos de turistas extranjeros, cuya nacionalidad no precisaron, con un acumulado de hasta US$40.000.

Un caso es el de Marina, una turista porteña de 35 años que pasó unas semanas en Punta del Este a principios de año sin saber del cambio de normativa y se enteró que acumulaba multas registradas en febrero pasado hace una semana, cuando su novio ingresó al sistema de telepeaje uruguayo para inscribirse y no pudo hacerlo. El monto que le informó la página de multas del país vecino la dejó impresionada, ya que debía US$5000. Todas las infracciones se registraron a lo largo del trayecto que une la ciudad de Colonia con Punta del Este.

Según se comunica en la web del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), la velocidad máxima de circulación en las zonas urbanas de Maldonado es de 45 kilómetros por hora. En autopistas y rutas interbalnearias, en cambio, la velocidad máxima varía según el tramo. En todas estas vías, por ejemplo la que une Colonia con Punta del Este, hay radares que le informan al vehículo la velocidad a la que está conduciendo. Cien metros más adelante de estos dispositivos se encuentran las cámaras de fotomultas.

Vías de notificación y el mecanismo de pago de multas en Uruguay

El artículo 2 del decreto presidencial informa sobre los métodos de pago de las infracciones cometidas por turistas con autos de patente extranjera. Establece que se podrán abonar “a través de la web o en la aplicación del Sucive, en las redes de cobranza de todo el país, u otro mecanismo electrónico”.

LA NACION supo a través de testimonios de argentinos que cometieron infracciones de tránsito en Uruguay que las multas llegan por distintas vías. Mientras que algunos las recibieron en sus casillas de correo electrónico con meses de retraso, otros no fueron notificados. Estos últimos se enteraron de sus multas cuando las consultaron a través del sistema web uruguayo o cuando intentaron suscribirse al sistema de telepeaje.

Juan Pigola, director general del Departamento de Movilidad de la intendencia de Maldonado, afirma que la mejor manera de saber si un vehículo registra multas es ingresar al centro de información oficial de Uruguay, www.impo.com.uy, y colocar el número de patente del rodado en el buscador.

Consecuencias de reingresar a Uruguay con infracciones sin saldar

LA NACION consultó a las autoridades de Tránsito del municipio de Maldonado sobre las posibles consecuencias de reingresar con multas impagas, quienes informaron que, por ahora, no se efectúan inhibiciones, ni de entrada ni de salida al país.

Juan Pigola señala que, pese a que existe un decreto que dice que no se debería dejar salir del país si se registran multas sin pagar, eso todavía no se cumple. “Aún no hay un control efectivo que inhiba la salida ni la entrada al país por multas impagas. La idea es que en algún momento lo haya, quizás el año que viene. Todo depende de las actitudes que tome el Poder Ejecutivo”, precisa el funcionario.

El director aclara, de todas formas, la importancia de que los turistas extranjeros paguen sus multas. Detalla que, en caso de que la policía uruguaya o los inspectores de tránsito locales frenen un auto en alguno de sus operativos y detecten que tiene más de quince multas impagas, estarán obligados a incautarle el vehículo.

