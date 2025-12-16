Murió un hombre que se tiró a nadar en la Costanera junto a cuatro menores

Un equipo de Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmó este martes el fallecimiento de un hombre joven que se lanzó a nadar en el Río de la Plata por la mañana. El sujeto, que estuvo desaparecido por unos cuarenta minutos, se había metido en las aguas junto a otros cuatro menores de edad varones y de entre 12 y 15 años, quienes lograron llegar a la orilla y fueron atendidos por personal del SAME, según pudo saber LA NACION.

El cuerpo sin vida de la víctima, que tendría entre 20 y 25 años según las primeras pericias, fue hallado poco antes del mediodía tras un intenso operativo de búsqueda. Bomberos de la Ciudad y del Grupo Especial de Rescate (GER) de la seccional Caballito se desplazaron ante un pedido de ayuda hacia la desembocadura del arroyo Ugarteche, en la Costanera.

Allí, un hombre se había internado en el río y se lo perdió de vista. Así lo aseguraron pescadores que estaban en la orilla y que aseguraron haber visto cuando el hombre se metió en el agua, informaron las fuentes policiales. Ante la emergencia se trasladó al lugar el SAME.

Una vez encontrado el cuerpo de la víctima, efectivos del GER Caballito colaboraron con el personal de Prefectura para colocar el cuerpo en un canasto y ascenderlo a la orilla. El SAME constató finalmente el fallecimiento del hombre.

Adolescente ahogado en Neuquén

Este jueves, la Policía neuquina confirmó que el cuerpo encontrado en el río Neuquén a la altura de la localidad de Centenario era el de Thiago, el adolescente de 13 años que era buscado desde hacía tres días.

El adolescente había ido al río junto a algunos familiares e ingresó en el agua cerca de las 20 en el barrio Nueva España. “Entró al agua y empezó a pedir ayuda, nosotros intentamos todo, pedimos ayuda”, contó su tía Nilda horas después.

“Tres familias habían concurrido al sector a pasar la tarde. Avanzada la tarde, le advierten al menor que saliera del agua para retirarse. En ese momento hizo una última zambullida y es arrastrado por la correntada. En el interior del cauce se encontraban tres primos. Uno de los mayores intentó en primera instancia ayudarlo, pero no pudo alcanzarlo. Ese otro chico logró salir por sus propios medios unos metros más abajo”, señaló el subcomisario Raúl Cabeza.