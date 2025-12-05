“Puntapié formal”. Comenzó la Ciudad el proyecto con el BID para digitalizar el sistema de salud: los detalles

El gobierno porteño comenzó a trabajar con la delegación en la Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el proyecto de Agenda Digital en Salud del sistema público de la ciudad. Tras la firma del convenio de préstamo de octubre pasado, se realizó el primer encuentro de trabajo con el Ministerio de Salud local.

Fue durante un “Taller de Arranque”, que desde la cartera a cargo de Fernán Quirós definió como “el puntapié formal para la puesta en marcha de un proyecto estratégico que profundiza la transformación digital del sistema público, con impacto directo en mejorar la atención de los porteños”.

Fue el propio Quirós que, junto a la representante del Grupo BID en la Argentina, Viviana Alva Hart, explicó que el primer paso es diseñar un método de trabajo para modernizar el sistema basado en “la observación y el aprendizaje, como parte del desarrollo”.

Para la funcionaria del BID, en tanto, el proyecto con la Ciudad “marca un antes y un después: una salud pública más integrada, más conectada y más cercana a las personas”, para lo que comprometió el acompañamiento del organismo que concedió el financiamiento.

El acuerdo se firmó este año y permitirá continuar la implementación del Sistema de Gestión Hospitalaria (Sigehos), que contiene información clínica de más de 7 millones de personas y registros de más de 42 millones de consultas electrónicas. A través de ese sistema están conectados 117 establecimientos de salud.

Esta asistencia económica y técnica del BID la esperaban en el Ministerio de Salud para avanzar con la demorada digitalización del sistema público dentro de un plan integral de reordenamiento, equipamiento y puesta en valor de la red de centros de atención.

“Se avanzará en mejorar el acceso oportuno, integral y continuo a los servicios de salud pública mediante la optimización de la generación, calidad y análisis de la información sanitaria que produce el sistema. En los próximos años se construirá una hoja de ruta conjunta que incorporará buenas prácticas internacionales y definirá objetivos, alcances y prioridades”, informaron desde la cartera porteña.

Dentro de la Agenda Digital en Salud, por ejemplo, se está ampliando la capacidad de gestión de información estratégica para la toma de decisiones sanitarias con el uso de herramientas que permiten monitorear la vacunación, el recupero automático de gastos por prestaciones de pacientes con coberturas, reportes de seguimiento de turnos, tableros epidemiológicos y dispositivos de análisis para definir las estrategias de atención primaria y hospitalaria.

El detalle de los ejes principales de este proyecto con el BID que proporcionaron tras el encuentro incluye:

Completar la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) única, integrando los sistemas departamentales (imágenes, laboratorio, anatomía patológica y farmacia).

Fortalecer el componente de administración del sistema de salud.

Potenciar la interoperabilidad entre los subsistemas público, privado y de la seguridad social.

Impulsar la explotación estratégica de datos con una perspectiva epidemiológica y de red.

Fortalecer la red de imágenes mediante la ampliación, reemplazo y modernización del equipamiento biomédico, y digitalizar e integrar la información (imágenes e informes).

Integrar SIGEHOS con el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Fortalecer la Seguridad de la Información del ecosistema digital.

Promover aplicativos de interacción ciudadana.

Gestionar el cambio cultural en los equipos de salud y en la ciudadanía para la adopción de las herramientas digitales.