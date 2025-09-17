Qué carreras habrá en CABA de acá a fin de año

Las carreras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocan cada año a más participantes y, paulatinamente, se fueron convirtiendo en un punto de encuentro para los corredores de todo el país y el mundo en cada nueva convocatoria.

Este domingo se llevará a cabo la cita más convocante que es la Maratón Internacional de Buenos Aires, que se desarrollará este domingo 21 de septiembre y que es considerada una de las más rápidas de Latinoamérica. A la última edición asistieron 15.000 atletas de 44 países diferentes.

Para los 42 kilómetros, que tendrán su largada a las 7 en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, se espera una cifra superadora, ya que su antecesora, la Media Maratón que se corrió el pasado 24 de agosto, tuvo récord de inscriptos, llegando a más de 27.000, según datos proporcionados por el Gobierno porteño.

Junto a las competencias deportivas, la Ciudad ofrece espacios de entrenamiento gratuitos en 11 parques y plazas de la Ciudad, dictados por profesores e instructores de educación física especializados.

Quienes estén interesados en participar de esta convocatoria, podrán inscribirse previamente desde el sitio web, a través de un formulario digital

Cuántas carreras quedan en CABA hasta fin de año

Desde enero hasta diciembre, en el territorio porteño se despliega un calendario intenso de competencias callejeras: unas 30 carreras anuales, de las cuales ya se disputaron más de 10. Para lo que resta de 2025, se estiman alrededor de 14 eventos más en avenidas, parques y barrios que se transforman en pistas de asfalto para miles de corredores.

Cuáles son las carreras cortas disponibles y dónde se corren

Auspiciadas por distintas marcas deportivas, el calendario de la Ciudad cuenta con recorridos como los 15 kilómetros o las opciones de 3 kilómetros o 10 kilómetros. Además, está el Circuito de las Estaciones con versiones de 5 kilómetros y 10 kilómetros y que tienen lugar en el Autódromo de Buenos Aires.

Todas las carreras que quedan en CABA en 2025

Septiembre

21/9 Maratón Internacional de Buenos 42k - Palermo

28/9 Caminata AVON para ganarle al cáncer de mama - Palermo

Octubre

5/10 Carrera Verde - Palermo

5/10 Carrera FEJA - Puerto Madero

19/10 Saucony Baires - Palermo

Noviembre

2/11 Ironman - Palermo

9/11 UNICEF - Palermo

9/11 Carrera Celeste - Costanera Sur

16/11 Hoka Run - Palermo

22/11 Milla Urbana NB - Obelisco

29/11 Nocturna de Buenos Aires - Costanera Sur

Diciembre

7/12 Carrera Concejo - Costanera Sur

14/12 Circuito de las Estaciones (Verano) - Palermo

31/12 San Silvestre - Obelisco

Cómo inscribirse a la Maratón de 42 kilómetros del 21 de septiembre

Para participar de la carrera de este domingo 21 de septiembre, es preciso completar un formulario, abonar la inscripción y retirar el kit correspondiente.

Pasos para la inscripción