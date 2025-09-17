LA NACION

Qué carreras habrá en CABA de acá a fin de año

En lo que resta de 2025 habrá 14 carreras de running en la Ciudad; se destaca la Maratón del domingo 21 de septiembre

Las carreras que se desarrollarán en la Ciudad durante 2025
Las carreras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocan cada año a más participantes y, paulatinamente, se fueron convirtiendo en un punto de encuentro para los corredores de todo el país y el mundo en cada nueva convocatoria.

El momento de la largada de la Media Maratón 21K de Buenos Aires
Este domingo se llevará a cabo la cita más convocante que es la Maratón Internacional de Buenos Aires, que se desarrollará este domingo 21 de septiembre y que es considerada una de las más rápidas de Latinoamérica. A la última edición asistieron 15.000 atletas de 44 países diferentes.

Para los 42 kilómetros, que tendrán su largada a las 7 en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, se espera una cifra superadora, ya que su antecesora, la Media Maratón que se corrió el pasado 24 de agosto, tuvo récord de inscriptos, llegando a más de 27.000, según datos proporcionados por el Gobierno porteño.

Junto a las competencias deportivas, la Ciudad ofrece espacios de entrenamiento gratuitos en 11 parques y plazas de la Ciudad, dictados por profesores e instructores de educación física especializados.

Quienes estén interesados en participar de esta convocatoria, podrán inscribirse previamente desde el sitio web, a través de un formulario digital

Cuántas carreras quedan en CABA hasta fin de año

Desde enero hasta diciembre, en el territorio porteño se despliega un calendario intenso de competencias callejeras: unas 30 carreras anuales, de las cuales ya se disputaron más de 10. Para lo que resta de 2025, se estiman alrededor de 14 eventos más en avenidas, parques y barrios que se transforman en pistas de asfalto para miles de corredores.

Cuáles son las carreras cortas disponibles y dónde se corren

Auspiciadas por distintas marcas deportivas, el calendario de la Ciudad cuenta con recorridos como los 15 kilómetros o las opciones de 3 kilómetros o 10 kilómetros. Además, está el Circuito de las Estaciones con versiones de 5 kilómetros y 10 kilómetros y que tienen lugar en el Autódromo de Buenos Aires.

Media maratón 21k buenos aires
Todas las carreras que quedan en CABA en 2025

Septiembre

  • 21/9 Maratón Internacional de Buenos 42k - Palermo
  • 28/9 Caminata AVON para ganarle al cáncer de mama - Palermo

Octubre

  • 5/10 Carrera Verde - Palermo
  • 5/10 Carrera FEJA - Puerto Madero
  • 19/10 Saucony Baires - Palermo

Noviembre

  • 2/11 Ironman - Palermo
  • 9/11 UNICEF - Palermo
  • 9/11 Carrera Celeste - Costanera Sur
  • 16/11 Hoka Run - Palermo
  • 22/11 Milla Urbana NB - Obelisco
  • 29/11 Nocturna de Buenos Aires - Costanera Sur

Diciembre

  • 7/12 Carrera Concejo - Costanera Sur
  • 14/12 Circuito de las Estaciones (Verano) - Palermo
  • 31/12 San Silvestre - Obelisco

Cómo inscribirse a la Maratón de 42 kilómetros del 21 de septiembre

Para participar de la carrera de este domingo 21 de septiembre, es preciso completar un formulario, abonar la inscripción y retirar el kit correspondiente.

Pasos para la inscripción

  • Ingresar al sitio oficial con usuario y contraseña. Al crear un perfil con los datos personales, se puede avanzar con el proceso para anotarse.
  • Valor de inscripción: residentes en Argentina: $87.600. Extranjeros: US$100.
  • Retiro de kit: viernes 19 de septiembre: 12 a 20; y sábado 20 de septiembre: 10 a 18, en Parque Sarmiento o Avenida Triunvirato.
