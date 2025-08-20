Qué datos arrojó la inspección municipal al Aquarium tras las imágenes de delfines en agua turbia que se hicieron virales

Luego de que el fin de semana se disparara una alarma por posible maltrato animal en el Aquarium de Mar del Plata –cerrado desde fines de marzo– tras la viralización de imágenes que muestran delfines en supuesto estado de abandono, desde el establecimiento compartieron hoy el acta de inspección que realizó la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, que depende de la municipalidad.

“Queremos comunicarles que hemos recibido el Acta de Inspección Nº 0004563, correspondiente a la inspección realizada el día 17 de agosto de 2025 por la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, impulsada por el gobierno municipal, en donde constan que ‘No se observan animales en estado de desnutrición alimenticia en general, no se encuentran animales muertos. Los delfines se observan activos, estado corporal normal y sin aparentes signos visibles de enfermedad. En el momento de inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente’”, informaron.

En el predio quedan 10 delfines Mauro V. Rizzi

A la vez, se refirieron a una inspección que recibieron de la Dirección Provincial de Pesca, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que recorrió todo el predio y observó que “los animales se encuentran en buen estado de salud, los protocolos de higiene, sanitarios y de alimentación se cumplen todos los días”.

Además de esto, en el acta –a la que pudo acceder LA NACION– se lee también que “se observa un deterioro edilicio de infraestructura general” y añade: “Nos manifiestan que se mantiene la inversión únicamente en sectores de animales, sector de provisión de alimento, como la atención y alimentación de los animales”. Dicho documento está firmado por el veterinario Raúl Adrián Faiella y el inspector Ricardo Ramos de la mencionada Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal.

Por otro lado, afirma que el encargado de la atención de los animales del Aquarium Mar del Plata manifestó que varios animales de los que se encontraban en el complejo ya fueron trasladados. En cuanto a los delfines que impulsaron la denuncia, indica que están preparadas las unidades de traslado, “por lo cual se encuentran esperando la aprobación de certificados y permisos sanitarios”. Relevaron todavía en el lugar 7 lobos marinos, 10 delfines, 45 pingüinos y 30 lemures.

Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato: estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado… pic.twitter.com/OZVHdtHa01 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 17, 2025

La inspección surgió a raíz de una denuncia penal que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó ante la fiscalía el sábado pasado. “Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato: estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado integral. En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal”, publicó en sus redes sociales. La denuncia habría sido impulsada tras recibir imágenes de vecinos cercanos al predio mostrando a delfines que nadaban en agua aparentemente turbia.

“Lo que pedimos es que se hagan los estudios correspondientes para asegurar el bienestar, tanto de los delfines como del resto de los animales en el exparque”, aseguró Mauro Martinelli, secretario de Gobierno de General Pueyrredón.

Alejandro Saubidet, biólogo y director científico del lugar, había rechazo en diálogo con LA NACION las acusaciones. Dijo que hay 24 empleados que permanecen en el establecimiento al cuidado de los animales y explicó sobre el estado del agua: “Son microalgas que se generan y es por la temperatura, que se mantiene a 20 grados”. Además, agregó que el agua clara que se podía observar durante los espectáculos se generaba artificialmente para favorecer la visibilidad y condiciones para los shows.

Los delfines aguadan ser trasladados, luego de que el Aquarium cerrara en marzo Mauro V. Rizzi

Sin embargo, Juan Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina (FFA), se expresó también sobre este tema en diálogo con LN+: "Ver el color verdoso del agua es patético y triste”. Respecto de las microalgas a las que se refirió Saubidet, comentó: “Se forman en lugares donde el agua no circula, hay poca higiene y materia orgánica en suspensión. A todo eso si le sumás el sol, deja como resultado un caldo de cultivo que puede ser muy dañino para los delfines”.

Por otro lado, desde la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires consideraron que la acusación de Montenegro tiene fines electorales, ya que actualmente encabeza la lista libertaria para la sección cinco en las elecciones bonaerenses, que se celebrarán en poco menos de tres semanas.