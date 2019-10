Qué dice la autopsia del chico que murió en Zárate

Martin Paredes y Leonela Cardozo, padres de Leonel, que falleció en la Escuela 35 de Zárate Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Según datos preliminares de la autopsia, Lautaro, el chico de 12 años que murió en el Hospital de Campana, sufrió una muerte súbita. Así lo informó a LA NACION Roxana Borro, inspectora de enseñanza de nivel primario de la provincia de Buenos Aires.

El viernes pasado, al ser retirado por su madre Leonela de la escuela, Lautaro manifestó dolor en el pecho y en la cabeza. Por la tarde, se desvaneció en su casa de Bosch, con hemorragias nasales y en la boca, y fue llevado de urgencia al hospital, donde sufrió un paro cardíaco y murió. Horas antes, Lautaro habría sufrido un golpe en el pecho producto de una discusión con un compañero de colegio. Según denuncian sus familiares, la escuela Escuela N° 35, José Hernández, de Zárate, no los informó sobre el incidente. La escuela informó que inició una investigación y se apartó a la maestra de Lautaro de su cargo.

"El resultado de la autopsia es muerte súbita. De este modo se va descartando la cuestión del golpe, aunque hay que investigar a fondo", dijo Borro. "Ahora vamos a continuar con las acciones de contención y los chicos ya están con otra docente", agregó.

Según Borro, la maestra tampoco informó del episodio. "Estamos recabando la información correspondiente", dijo. Lautaro, informó Borro, venía de otra escuela y había ingresado en marzo. Sus compañeros, aseguró, lo recibieron muy bien. "Los chicos no manifestaron una situación donde haya existido bullying y en la ficha de salud no tenemos ninguna indicación de los papás", expresó.

Matias Ferreirós, fiscal de la UFI 2 de Campana, a cargo de la investigación, también descartó que haya un vínculo entre el incidente y la muerte. "Los papas nos dijeron que tuvo un sangrado y un desvanecimiento en la casa. Sangraba por la boca. La autopsia indica cuestiones objetivas, el médico dice lo que ve y lo que no ve, y no se ven golpes. La autopsia no arroja ningún tipo de lesión susceptible de ser informada. No habría una atribución de nexo causante entre lo qué pasó en la escuela y el fallecimiento", explicó a LA NACION.

"No podemos decir nada de la autopista porque se está investigando, no está el resultado final, hay que investigar todos los órganos del cuerpo, es todo muy reciente", dijo Leonela, la madre de Lautaro.

