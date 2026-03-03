Mendoza: un turista francés murió durante una excursión en alta montaña

Un hombre murió este lunes en Mendoza tras sufrir una descompensación durante una excursión de alta montaña en la ciudad de Tunuyán. Se trata de un turista de origen francés, que se encontraba en una zona conocida como el Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari.

Este valle de escalada es un área de difícil acceso en la precordillera andina, a la que debe accederse con cierto nivel de profesionalismo en el deporte. Según informó Diario UNO, la víctima experimentó síntomas que coincidían con los de un edema pulmonar, habitual debido a las alturas en esa zona.

La alerta a las autoridades llegó a través de un llamado al 911 a alrededor de las 15 de este lunes, que informó sobre un hombre con “dificultad respiratoria”. El operativo de rescate terrestre se inició rápidamente y participaron efectivos de Gendarmería Nacional —Escuadrón 28 Tunuyán—, personal policial, Guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.

El hombre —que fue identificado como Joel Oliver, de 35 años—, se encontraba acompañado por otra persona al momento del incidente. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, horas más tarde, el personal de Gendarmería confirmó que el andinista había fallecido.

A partir de ese momento, la Oficina Fiscal correspondiente intervino para las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo.

Un turista muerto en el Aconcagua

Hace pocos días, otro andinista murió durante una expedición en el Aconcagua. El hombre, un turista ruso, perdió la vida a pocos metros de la cima, mientras intentaba hacer cumbre. El deportista, identificado con la iniciales K. B., tenía 55 años.

Suele haber muchos rescates durante la temporada en el Aconcagua. Ministerio de Seguridad de Mendoza

El hecho se produjo a principios de enero, cuando el equipo de rescatistas no pudo reanimar al montañista, quien se encontraba en grave estado en la zona de El Hombro, a más de 6800 metros sobre el nivel del mar. El Techo de América tiene 6961 de altura, por lo que el deportista murió a unos 150 metros de la cúspide del cerro.

De acuerdo con fuentes policiales, el guía autorizado que acompañaba al turista dio aviso al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua de que uno de sus clientes se había desvanecido de manera repentina en esa área de la montaña. Una vez arribado personal sanitario, se intentó recuperarlo de manera infructuosa.

La temporada de ascensos 2025-2026 había comenzado el pasado 1 de noviembre, por lo que con el correr de los días se fue incrementando la actividad en el Aconcagua, que cerró la edición a mediados de febrero. El año pasado, más de 55.000 personas visitaron el cerro más alto del continente, en donde se registraron 190 rescates y 2 muertes.