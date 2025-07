Qué dice el último parte médico de “Locomotora” Oliveras hoy, miércoles 23 de julio

“Estable clínicamente” es la frase que se repite desde hace días en el parte médico sobre la salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien se encuentra internada en terapia intensiva desde el lunes 14 de julio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Este miércoles, el doctor Bruno Moroni y el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Cullen de Santa Fe, Néstor Carrizo, actualizaron los detalles sobre su estado e indicaron cómo sigue el tratamiento de la exboxeadora.

“Se le realiza un control neurológico permanente y los resultados son muy fluctuantes. Todo paciente crítico como ella requiere valoraciones y las respuestas neurológicas tienen fluctuaciones. La evolución es a la estabilidad, no tuvo grandes cambios“, indicaron esta mañana en una conferencia de prensa.

De esta forma, los profesionales que la tratan desde que ingresó al centro de salud la semana pasada indicaron que en el caso de pacientes que sufrieron daños como los de la deportista, el mayor riesgo es una “situación irreversible como la muerte encefálica”. “Eso se evitó con la cirugía que le realizamos”, explicaron.

La evolución de la "Locomotora" Oliveras es "fluctuante".

Oliveras ingresó al centro de salud el lunes 14 de julio con un diagnóstico de ACV que le provocó una pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Hace más de una semana que es controlada por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de terapia intensiva, neurología y neurocirugía, que evalúa minuto a minuto su evolución tras ser sometida a una cirugía de urgencia 48 horas después de su ingreso por un deterioro en su salud.

La operación se trató de una “craniectomía descompresiva” y consistió en una descompresión a nivel cerebral para “generar un espacio” con el objetivo de que la presión que estaba comprometiendo otras áreas del cerebro se liberara y no generara lesiones sobre otras partes.

El doctor Moroni también se refirió a sus declaraciones de los últimos días acerca de que el daño cerebral en la mujer de 47 años sería “irreversible”. “El término reversibilidad es en relación a la funcionalidad de ese hemisferio, en el otro tiene buena circulación sanguínea", dijo y explicó: “En personas diestras ahí está el centro del lenguaje, por lo que algunas personas, si sobreviven, pueden tener preservada la función de la comprensión del lenguaje y de intentar comunicarse, pero en este momento no podemos definir las secuelas. El resto del cerebro que no tuvo afectación por el infarto o el edema es lo que estamos tratando de preservar”.

"Locomotora" sufrió un ACV la semana pasada. Rodrigo Néspolo / LA NACION - Archivo

"Se evitó la muerte encefálica y eso es positivo, pero sigue siendo un contexto grave. En cuanto al peligro de vida sigue igual, con estabilidad respiratoria y funcionamiento de órganos. Va a quedar con secuelas neurológicas: está dependiente de asistencia respiratoria, de medicamentos cardiovasculares, es una situación límite en ese sentido", sentenció.

Al mismo tiempo, los profesionales descartaron poder bajarle el nivel de sedación en los próximos días. “Los tiempos en pacientes críticos son diferentes en cada uno, no es de un día para el otro y puede llevar semanas. Hay que darle tiempo. No hay cambios bruscos y esperemos que no los haya porque el objetivo es mantener la estabilidad”, explicaron.

Finalmente, se refirieron a los antecedentes previos de salud que tendría la exboxeadora. “La arteriosclerosis puede implicar factores previos que no conocés, como la edad, ya que con el correr de los años aumentan las chances. También las clásicas son diabetes e hipertensión arterial, pero ella no tenía ninguna de esas dos”, cerraron.