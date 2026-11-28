Hay acciones que en lugar de unir, terminan creando una brecha de la que, muchas veces, no hay vuelta atrás. Y es que muchas personas tienen conductas que parecen amor, pero generan distancia como confundir cercanía con supervisión constante, asumir el control de su tiempo y deberes y hasta opinar sobre todo aunque su pareja no se lo pida.

Frente a esta última, la psicología analizó qué hay detrás de esta costumbre y los expertos coinciden en que refleja sesgos de superioridad y otros detalles que no permiten crear un vínculo sano. Aquí te lo cuento para que lo tengas en cuenta ya que acompañar no significa dirigir y cuando cada decisión recibe un juicio o crítica, el otro puede sentir que pierde autonomía.

Detrás de esta costumbre hay necesidad de control y ansiedad "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Refleja necesidad de control y falta de empatía

Si eres de los que siempre está diciendo que esa ropa no es la adecuada, que no debe gastar dinero en esa compra o que está actuando mal frente a sus amigos sin que tu pareja te haya pedido opinión sobre el tema, la psicología destaca que esto refleja necesidad de control y ansiedad.

Para muchas personas, emitir juicios o dictar cómo deben hacerse las cosas es una forma de calmar su propia incertidumbre. Al ordenar el entorno o “corregir” al otro, intentan reducir la sensación de caos o de que algo se escapa de su dominio.

Además, opinar constantemente sin que se lo pidan puede reflejar una dinámica de superioridad o una “lucha de poder”. Imponer un punto de vista busca colocar a la persona en una posición de autoridad o saber experto dentro del vínculo. A esto se le suma la falta de empatía al no saber diferenciar entre sentir una opinión y necesitar expresarla y, quien lo hace muy seguido, demuestra carecer de filtros emocionales o de empatía para medir el impacto de sus palabras, priorizando su impulso de hablar sobre el espacio del otro.

Para muchos existe una dificultad para diferenciar entre sentir una opinión y necesitar expresarla

Opinar sobre todo demuestra una proyección de inseguridades

En ocasiones, las críticas o consejos no pedidos reflejan las propias frustraciones, miedos o estándares rígidos que la persona no ha resuelto en su individualidad.

Los expertos también destacan que se activa un circuito que confunde el impulso de intervenir con “cuidar” o “salvar” al otro, aunque en la práctica genere desgaste, desconexión y la sensación de no ser validado en la pareja.