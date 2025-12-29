La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi presentó este lunes una acusación formal ante la justicia contra el chofer de un camión por vandalizar el patrimonio natural en la zona de la ruta nacional 237. El hecho tomó estado público tras la difusión de un registro audiovisual donde el sujeto dañó las superficies de piedra del paraje rionegrino. La administración del área protegida identificó al trabajador de una firma de transporte gracias a la colaboración de un residente que capturó el momento exacto del ataque al ecosistema.

Qué dijo el camionero filmado cuando pintaba una montaña en el Nahuel Huapi

El camionero mantuvo un cruce verbal con un testigo que intentó detener el daño sobre las rocas de la reserva natural. Ante la advertencia del vecino sobre la prohibición de realizar ese tipo de actos, el chofer justificó su conducta con una frase que generó indignación en la comunidad local. “¡Hay dibujos por todos lados! ¿A vos te molesta?”, retrucó mientras continuaba pintando las paredes del parque.

El video captado por un residente local permitió la identificación inmediata del operario logístico involucrado Parque Nacional Nahuel Huapi

El registro captado con un celular muestra al hombre con un envase de aerosol en su mano derecha y como utilizó como argumento la existencia previa de otras intervenciones en la zona para validar su propia infracción. Esta actitud desafiante quedó registrada en el video que el testigo entregó a las autoridades del parque nacional.

La grabación permitió observar al operario en plena actividad sobre las formaciones de Valle Encantado, un sector de alta sensibilidad paisajística. El vecino cuestionó al conductor con una pregunta directa sobre los motivos de su proceder. El trabajador respondió con evasivas, mantuvo una postura de confrontación y hasta amenazó a quien lo expuso con una piedra de gran tamaño en la mano.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi radicó la denuncia penal en la fiscalía de Zapala este lunes

Cómo respondió la intendencia del parque nacional

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi calificó el suceso como una alteración directa del patrimonio natural y paisajístico del sitio. Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones sobre el ambiente natural resultan absolutamente prohibidas por la normativa vigente en el territorio argentino. El sector afectado pertenece a la jurisdicción neuquina de la reserva, en un área cercana al río Limay donde la preservación del entorno visual es prioritaria para la conservación.

Guardaparques y brigadistas se desplazaron hasta el kilómetro exacto de la ruta nacional 237 para realizar la inspección ocular. En el sitio del incidente, el personal oficial constató que el autor de los grafitis completó la totalidad de la obra antes de retirarse. El sujeto abandonó el envase de aerosol vacío entre la vegetación, lo cual sumó un agravante por la generación de residuos peligrosos dentro del área protegida.

El equipo técnico del parque realizó el relevamiento de los daños para determinar el método de limpieza adecuado. La composición química de las pinturas en aerosol requiere tratamientos específicos para no dañar aún más la superficie de las rocas milenarias. Los expertos señalaron que la recuperación del estado original de las piedras demanda tareas complejas de remediación ambiental.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.