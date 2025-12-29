Un camionero fue denunciado penalmente luego de que fuera filmado mientras hacía graffitis en una zona rocosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. El suceso ocurrió a un lado de la ruta Nacional 237, en la zona neuquina conocida como Valle Encantado. “Este tipo de intervenciones sobre el ambiente natural se encuentran absolutamente prohibidas por la normativa vigente, ya que constituyen una alteración directa del patrimonio natural y paisajístico del lugar”, resaltaron las autoridades locales.

“La Intendencia del Parque informa que, a partir de un video recibido por parte de un vecino de la zona, se tomó conocimiento de un hecho ocurrido en un sector del río Limay donde se observó a una persona realizando un graffiti con aerosol sobre una piedra dentro del área protegida”, se indicó en un comunicado oficial.

Vandalismo en el Parque Nacional Nahuel Huapi: filmaron a un camionero pintando rocas. Parque Nacional Nahuel Huapi

En la imagen que se volvió viral en las últimas horas, y que desató todo tipo de críticas en las redes sociales, se ve al hombre que utiliza un aerosol para pintar las piedras. El testigo que registró el hecho intentó frenar el daño, pero se encontró con una respuesta desafiante por parte del trabajador. “¿Por qué hacés eso? No se puede”, advirtió el vecino. “¡Hay dibujos por todos lados! ¿A vos te molesta?”, retrucó el camionero intentando normalizar el vandalismo.

La viralización del video permitió que guardaparques y brigadistas identificaran el sector donde se produjo el hecho. Al llegar al lugar, constataron que la persona involucrada completó la totalidad de la pintada y abandonó en el lugar el aerosol utilizado. Las imágenes permitieron identificar a la persona involucrada como el chofer de un camión afectado a una empresa de transporte. Autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi se contactaron con el referente de la compañía responsable, a quien se les informó formalmente sobre la anómala situación.

DENUNCIA POR DAÑOS EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI



Gracias a un video compartido por un vecino del área, tomamos conocimiento de una intervención no autorizada sobre una piedra dentro del área protegida, por la Ruta Nacional 237. pic.twitter.com/r7XXqqeuqh — Parques Nacionales Argentina (@ParquesOficial) December 28, 2025

“Los responsables de la firma se comprometieron a llevar adelante las tareas necesarias para la remediación ambiental del sitio afectado, así como a tomar las medidas correspondientes en relación con la persona involucrada en el hecho”, indicaron desde la intendencia del Parque. Además, se realizó la correspondiente denuncia penal contra el hombre en la fiscalía de Zapala, confirmaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Las autoridades de la reserva agradecieron especialmente el compromiso ciudadano de la persona que realizó el videe porque “este tipo de aportes resultan fundamentales para la detección temprana de conductas ilegales dentro de los Parques Nacionales”.