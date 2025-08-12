Qué dijo el jefe de la histórica expedición del Conicet al regresar a Buenos Aires

Luego de que el buque Falkor Too del Schmidt Ocean Institute arribara este martes al puerto de Buenos Aires tras concluir la misión en conjunto con el Conicet en el remoto fondo del océano Atlántico Sur, a 100 kilómetros de la costa de Mar de Plata, el líder de la histórica expedición, Daniel Lauretta, compartió sus primeras palabras ante la prensa en la dársena E del puerto, sobre el fenómeno que causó furor entre los argentinos.

Jefe de la expedicion

“Poder bajar las cámaras y transmitir en vivo fue una cosa increíble. Nos íbamos sorprendiendo todos al mismo tiempo. Teníamos una idea de cómo era la diversidad de la fauna en el cañón de Mar del Plata pero cuando lo vemos hay un momento de microambientes y es bastante distinto a muchas especies que nosotros sabíamos que estaban. No tengo los nombres de las especies pero muchas de ellas no las habíamos registrado previamente hace 10 años”.

