Así está hoy Gael, el niño que se volvió viral por consolar a su mamá detenida por el ICE: recuperó su libertad

Tras permanecer un mes detenidos, Ericka Quiroz y su hijo Gael, de siete años, finalmente obtuvieron su libertad. Ambos se hicieron virales cuando la mujer tuvo un ataque de pánico al ser arrestada en San Antonio, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el niño la consoló.

Cómo está hoy el niño que se hizo viral por consolar a su mamá detenida por el ICE

El 29 de mayo, Ericka Quiroz fue detenida junto a Gael al salir de una corte de inmigración en San Antonio. La angustia la llevó a colapsar frente a su hijo y las imágenes de Gael acompañándola se hicieron virales. “El niño me decía que no me muriera, que él no podía vivir sin mí”, recordó la hondureña en declaraciones a Univision.

El video de Gael y Ericka se había hecho viral y había conmocionado a la comunidad Captura de vídeo de youtube de Univision

Ahora ambos consiguieron la libertad condicional, sin riesgo de deportación. Fueron liberados en un refugio en la ciudad de Laredo, Texas, y desde allí tuvieron que tomar un autobús para regresar a su casa.

El niño se encontraba ansioso por volver a ver a su mascota, una perrita llamada Lucy, y reencontrarse con sus juguetes. “He visto a muchos del ICE”, aseguró Gael sobre su detención.

En mayo, cuando la corte desestimó el caso de asilo de ambos y los agentes del ICE se acercaron a arrestarlos, el menor pronunció palabras tranquilizantes para su mamá. “Tranquila… aquí estoy yo”, le repetía. Las imágenes fueron captadas por el medio hispano y conmovieron a la comunidad.

“Estoy orgullosa de él, pero también yo me siento mal, por una parte, por haberlo hecho pasar a él por todo eso. Nadie quiere hacer pasar a un hijo por todo eso, yo no pude evitar que a mí me ocurriera”, lamentó Ericka.

Según informó Univision, el autobús en el que viajaron ambos para regresar a casa pasó por un control de migración y Ericka se puso nerviosa. “Tengo miedo de que pueda volver a pasar lo mismo. No deseo nada de comer, no deseo nada. Solo llegar y estar tranquila y no recordar esto”, manifestó la hondureña.

Ericka y Gael fueron liberados en un refugio en Laredo y, desde allí, tomaron un autobús para regresar a casa Captura de vídeo de youtube de Univision

Finalmente, Ericka y Gael se reunieron con su familia y su mascota. “Que Dios los bendiga por todo lo que han hecho. No sé como pagarles todo lo que han hecho por mi niño y por mí”, afirmó ya desde su casa a las personas que la apoyaron tras ver el video de su detención.

Cuál es la situación migratoria de la hondureña y su hijo

La familia ingresó a Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024 a través de la aplicación CBP One, un sistema implementado por la administración Biden que permitía solicitar asilo a migrantes que huían de sus países de origen por situaciones específicas.

Ambos permanecieron en el país con un estatus en regla por seis meses, pero al seguir el proceso legal, la corte revisó su caso y lo rechazó.

Ericka y el pequeño Gael quedaron bajo libertad condicional y apelarán su caso Captura de vídeo de youtube de Univision

Ahora, Ericka y el pequeño Gael quedaron bajo libertad condicional y no corren riesgo de ser deportados. La mujer hondureña apeló la desestimación del caso, pero el proceso puede tardar más de seis meses.