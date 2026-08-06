Qué es la ciclogénesis y cómo impacta el fenómeno meteorológico en el AMBA

Un pronóstico dominado por tormentas fuertes, intensas lluvias y ráfagas de viento afecta este jueves a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El fenómeno se origina en una ciclogénesis, que causará también un descenso de la temperatura por el ingreso de una masa de aire frío.

La ciclogénesis es la formación e intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera, provocado por una caída abrupta en los indicadores de presión que obliga al aire a reordenarse. No se trata de una tormenta en sí misma, sino de un mecanismo meteorológico que favorece el desarrollo de vientos intensos, lluvias persistentes y tiempo adverso.

Ya se registraron distintas inundaciones en la Ciudad Captura

En esta oportunidad, el sistema llega desde el este del país y entra por el norte de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires y sectores del Litoral. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora y probabilidades de lluvia de hasta el 100% durante la tarde.

La Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires informó que las lluvias registradas desde las primeras horas de la mañana corresponden a tormentas que se adelantaron al frente principal —que entra desde el sur—, por lo que el período de mayor intensidad se espera para el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El frente afecta de modo directo a la Ciudad y el Conurbano Meteored

El organismo meteorológico incluyó en sus advertencias a la capital y a más de 30 municipios bonaerenses, entre ellos Avellaneda, Lanús, Quilmes, La Plata, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, Tigre, Pilar, Moreno, Morón, Merlo y La Matanza. Ante este escenario, recomendó no circular por calles anegadas, permanecer en construcciones cerradas, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos si entra agua y asegurar objetos que puedan volar por el viento.

Hacia la noche, la rotación del viento consolidará el ingreso de una masa de aire frío que modificará las condiciones térmicas. Tras una máxima de 14°C prevista para este jueves, la temperatura bajará a 9°C al final del día. Para el viernes se espera una mínima de 5°C y una máxima de 13°C con cielo despejado a la tarde, mientras que el fin de semana continuará estable y frío, con marcas de 4°C el domingo.

El pronóstico del SMN para la Ciudad

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para la población de las zonas afectadas: