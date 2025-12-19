Qué es un zifio, el animal exótico que apareció en San Clemente del Tuyú

El pasado martes 16 de diciembre a las 19.30, los técnicos de la Fundación Mundo Marino asistieron a un zifio varado en la zona costa de San Clemente del Tuyú. El ejemplar, un macho juvenil de una tonelada, requirió un operativo de emergencia para su reintroducción al océano tras su repentina aparición en las costas.

¿Qué es un zifio y por qué es difícil avistarlo?

El ejemplar pertenece a un grupo de cetáceos de mar abierto que habita lejos de las costas. Estos mamíferos marinos guardan un parentesco cercano con los delfines y pasan la mayor parte de su vida en aguas profundas donde realizan inmersiones extremas. Su dieta consiste principalmente en el consumo de calamares y peces.

El zifio es un tipo de cetáceo de mar abierto Fundación Mundo Marino

La comunidad científica enfrenta obstáculos para el estudio de esta especie en su hábitat natural. Su comportamiento destaca por ser esquivo y el tiempo que permanece en la superficie resulta mínimo. Por este motivo, los registros de su presencia en la orilla argentina son extremadamente extraños. Juan Pablo Loureiro, médico veterinario de la institución, indicó que desde la creación de la fundación en 1987 solo registraron cuatro casos de individuos varados.

Detalles del operativo de rescate nocturno

El aviso sobre la presencia del animal llegó durante la tarde del martes. Los miembros del equipo de rescate iniciaron las tareas de forma inmediata a pesar de encontrarse fuera de servicio, e iniciaron una logística que requirió una división del personal. Un grupo de técnicos acudió a la playa para brindar auxilio al cetáceo, mientras que otros integrantes se dirigieron al Centro de Rescate para buscar las herramientas y el equipamiento necesario.

El animal medía 4,32 metros de largo y su peso dificultó las maniobras de traslado. Los rescatistas sumaron sus fuerzas para mover al ejemplar de forma estratégica hacia el mar. Las tareas transcurrieron bajo condiciones de baja visibilidad. El equipo mantuvo al macho en una zona de poca profundidad para favorecer su recuperación y salida por medios propios.

El operativo para rescatar al zifio varado en San Clemente del Tuyú

El animal superó la zona de la rompiente en varios intentos pero regresó a la orilla en círculos, un patrón de nado indica cuadros graves en cetáceos varados. Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate, explicó las complicaciones durante la noche: “El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Eso nos daba un mal pronóstico: habla de un cuadro delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”.

La asistencia continuó hasta las 21. En ese momento, el ejemplar logró alejarse hacia el interior del océano y el personal lo perdió de vista. La falta de luz impidió el monitoreo posterior en el agua. Los técnicos pusieron en riesgo su integridad física para cumplir con el protocolo de seguridad en medio de la oscuridad.

Resultados de la necropsia y valor científico

El desenlace de la intervención ocurrió a la mañana siguiente, cuando en una recorrida de monitoreo permitió el hallazgo del animal sin vida en la arena, en una zona muy próxima al lugar de la asistencia original. Sergio Rodríguez Heredia expresó: “Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior. Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad. Sabemos que la muerte forma parte del ciclo natural, pero siempre vamos a estar presentes cuando exista la posibilidad de ayudar”.

El testimonio de Sergio Rodríguez Heredia

“Lo rescatable es que es una especie que puede dar mucho valor científico porque son animales muy pocos conocidos y de poca frecuencia. Estamos tratando de hacer todos los estudios correspondientes para saber qué especie es. Y además queremos ver si hay alguna manera de determinar sus causas de muerte. Hicimos todo lo posible, poniendo el riesgo la vida de nuestros compañeros, pero nuestra visión siempre va a ser poner el cuerpo y estar al lado del animal que nos necesita”, agregó.

El personal trasladó el cuerpo para realizar los estudios pertinentes. Los laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata analizaron las muestras tomadas y los resultados preliminares revelaron que el cetáceo padecía un cuadro de neumonía. El informe también detectó una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal, una condición de salud previa resultó determinante para el deceso del mamífero.

